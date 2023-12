Ancora un "monday night" per la Casertana che stasera (inizio ore 20.45) ospita il Foggia. Rossoblu alla ricerca quanto meno dell'ottavo risultato utile consecutivo, anche se è chiaro che una vittoria infonderebbe ulteriore entusiasmo a un ambiente davvero carico con la tifoseria rossoblU pronta a gremire gli spalti del Pinto. «Arriviamo a questa partita dice il tecnico della Casertana, Vincenzo Cangelosi con lo slancio dei risultati ottenuti fino ad adesso e che non dobbiamo sperperare. Siamo in emergenza, ma abbiamo preparato questa partita sulla falsariga delle altre disputate finora. In quest'ultimo periodo abbiamo dovuto fare i conti con infortuni e qualifiche che hanno un po' condizionato le mie scelte, però cercheremo di fare come abbiamo fatto sempre, cioè ripartire da quanto fatto nelle ultime partite, in particolare nelle ultime due dove la squadra ha saputo compattarsi nonostante le difficoltà, inseguendo fino alla fine quel risultato che, poi, è riuscita a portare a casa».

Per Cangelosi un match dal sapore particolare essendosi seduto per diverse stagioni come secondo di Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia. «Inutile nascondere il fatto che Foggia per me è stata una tappa importantissima della mia vita dice il tecnico della Casertana -. Sia dal punto di vista professionale che umano. Mi sono sposato a Foggia ed è in questa città che sono nati i miei figli. È la prima volta che l'incontro da avversario, almeno come primo allenatore». A meno di difficili quanto improbabili cambi di modulo, formazione già preconfezionata quella che Cangelosi schiererà in campo questa sera. Difficile pensare a un cambio di modulo, stante la situazione contingente e al riguardo Cangelosi ha voluto dire la sua.

«Mi piace ricordare le parole di Guardiola in un'intervista - dice Cangelosi - nella quale affermava che il modulo conta fino a un certo punto. Conta piuttosto l'unità d'intenti e la voglia del gruppo di aiutarsi l'un con l'altro. Poiché nelle ultime partite la squadra ha dimostrato che, quando vuole, sa compattarsi e soffrire, per cui ripartiamo proprio da questo punto. Se poi giocheremo in un modulo o nell'altro è un aspetto secondario». In difesa, da registrare l'ennesima assenza di Soprano a causa dei guai al piede che lo tengono lontano dai campi di gioco da oltre un mese, mentre torna a disposizione Cadili che ha scontato il suo turno di squalifica. Ma è il centrocampo a denunciare sofferenza per la squalifica di Casoli, che mancherà anche contro il Picerno venerdì prossimo e le condizioni incerte di Damian.

L'ex Ternana, alle prese da oltre due settimane con problemi di natura muscolare, è stato inserito nella lista dei convocati, ma appare difficile un suo impiego dal fischio d'inizio. Linea mediana del campo, quindi, di fatto ridotta all'osso e che vedrà schierati dal fischio d'inizio Proietti, Toscano e Matese, con quest'ultimo che ha alle spalle neanche cinquanta minuti di utilizzo. Da non scartare, eventualmente, l'impiego di Paglino come mezzala. L'unico reparto a essere tranquillo, eccezion fatta per l'ennesima assenza di Carretta, è quello offensivo.

Curcio si è lasciato alle spalle l'infortunio alla caviglia patito in occasione della trasferta di Francavilla Fontana e in settimana si è allenato a pieno regime. L'attaccante giunto la scorsa estate in prestito dal Catanzaro ritroverà la posizione di sinistra del fronte offensivo che sarà completato da Tavernelli e Montalto, quest'ultimo atteso dal duello contro l'ex rossoblU Luigi Carillo. E a proposito di ex, da parte foggiana probabile forfait di Antonio Vacca, in rossoblù nella deludente stagione 2018/2019, quella degli alieni per intenderci. Dalla sponda rossoblù ex di turno il difensore Giacomo Sciacca. Tornando alla formazione, la Casertana dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 che prevede l'impiego di Venturi in porta. In difesa Celiento e Sciacca centrali con Calapai e Anastasio sui lati; Toscano, Proietti e Matese da destra verso sinistra della linea media del campo; in attacco, infine, Montalto terminale di riferimento affiancato da Tavernelli e Curcio.