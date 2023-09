Terzo punto in tre gare per la Casertana, che rimanda nuovamente l'appuntamento con la vittoria, sfiorata al "Viviani" di Potenza. Un gol di Caturano, messo a segno nel finale, costringe i falchetti ad accontentarsi di un punto, un risultato che sicuramente sta stretto alla formazione di Vincenzo Cangelosi che ha strappato applausi e che ha convinto per le trame di gioco sciorinate in campo.

Sarebbe stata una vittoria meritata quella che la Casertana ha accarezzato per gran parte del match, davanti ai propri tifosi che come a Latina non l'hanno lasciata sola, che avrebbe potuto suggellare al termine di una prova di grande valore. Purtroppo è mancata la lucidità nel momento finale della partita, quando la vittoria sembrava a un passo. Se n'è accorto anche il pubblico di casa, che ha apprezzato notevolmente il gioco espresso dai rossoblù campani.

E il rammarico è tanto per il tecnico dei falchetti, Vincenzo Cangelosi: «Sono sicuramente due punti persi - dice in sala stampa - per il tipo di prestazione che la squadra ha espresso per settantacinque minuti. Abbiamo costruito più di un'occasione per il raddoppio, purtroppo non siamo riusciti a fare il 2-0 altrimenti avremmo ottenuto una vittoria sicuramente meritata. Abbiamo subito un gol evitabile, dovevamo gestire meglio la situazione del pareggio, perché eravamo tutti sotto palla e potevamo chiudere la ripartenza del Potenza. Resta il rammarico perché potevamo ottenere la vittoria, ma abbiamo ottenuto un punto su un campo complicato contro una squadra che secondo me alla lunga migliorerà nettamente la propria classifica».

Ormai la gara è andata, per il tecnico siciliano, già vice di Zeman alla cui filosofia si ispira, bisogna andare avanti: «Queste prime tre partite - continua - le abbiamo disputate benissimo, pensavo di avere un impatto peggiore. Noi giocheremo ogni tre giorni da qui alla fine di ottobre, per cui non abbiamo molto tempo per pensare a questa partita e a questi due punti persi. Comunque sono soddisfatto perché stiamo migliorando sotto l'aspetto fisico, speriamo di recuperare qualche infortunato perché in questo momento ho bisogno di tutti».

Anche l'allenatore del Potenza, Alberto Colombo, ha lodato la prestazione della Casertana che ha dimostrato di essere una squadra di livello: «I nostri avversari hanno fatto una bella partita, hanno giocato bene ma lo sapevamo ha detto l'allenatore lombardo perché ha giocatori importanti per la categoria e anche nelle prime partite ha fatto vedere cose di un certo tipo. Ci hanno messo in difficoltà e noi siamo stati fortunati a trovare il pareggio alla fine».

Il pubblico potentino sembra aver perso già la pazienza nei confronti di Colombo dopo una campagna acquisti che sembrava poter regalare una stagione diversa alla compagine lucana rispetto a come è iniziata: «So che siamo indietro e anche a me piacerebbe che il Potenza si esprimesse in un certo modo. Però il percorso di crescita è all'inizio - conclude Colombo - il campionato è cominciato da poche giornate ed è normale che in questo momento magari non siamo brillanti. Mi auguro che fra qualche settimana i tifosi possano vedere il Potenza che si aspettano».