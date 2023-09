Più spazio alla "vecchia guardia" almeno nelle prime partite di campionato. Cangelosi studia la formazione anti-Benevento in vista del debutto di domenica al "Pinto" e sembrerebbe fortemente intenzionato a schierare nell'undici titolare Casoli e Soprano. Almeno due dei sei reduci della scorsa stagione e della emozionante cavalcata che portò la Casertana a vincere i playoff di serie D sono pesantemente indiziati per giocare dal primo minuto nel derby.

Possibilità anche per Turchetta che però deve vincere l'autorevole concorrenza di tre calciatori del calibro di Tavernelli, Carretta e Curcio. Ancora indietro di condizione, invece, il centravanti Montalto che non sembra avere i 90 minuti nelle gambe. Solo panchina, probabilmente per Paglino, Matese, Taurino e per i due provenienti dalla juniores Del Prete e Galletta.

Maggiori indicazioni si avranno oggi, a margine della gara amichevole in programma al "Pinto" (ore 16.30 a porte chiuse) contro la formazione aversana Why not brand che milita in Prima Categoria. Ieri la squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento: tutti gli effettivi, ad eccezione del lungodegente Aya (è reduce da un infortunio al ginocchio e ha bisogno ancora di diverse settimane di riabilitazione prima di tornare ad allenarsi) erano a disposizione di Cangelosi. Gran parte della giornata di ieri, come sempre del resto, è stata dedicata alle esercitazioni con il pallone. Non diversamente da quanto accadde nell'inverno scorso, quando il mister palermitano subentrò alla guida della squadra, la priorità dello staff tecnico è fare in modo che i calciatori imparino quanto prima i movimenti e i dettami tattici. All'epoca servirono poche settimane perché la Casertana diventasse quella squadra aggressiva, capace di trame di gioco rapide ed efficaci che piace a Cangelosi. Si vedrà se il tempo di apprendimento sarà altrettanto ridotto in quest'avvio di serie C. Nel frattempo spazio all'estro dei singoli ed alle qualità tecniche di calciatori dello spessore di Curcio o Carretta tanto per citarne alcuni.

Intanto in città cresce l'entusiasmo in vista del derby di domenica alle 20.45. Stamane in Questura a Caserta si riunisce il Gos (Gruppo operativo di sicurezza) che vaglierà le istruzioni impartite a margine della riunione dell'Osservatorio del Ministero avvenuta ieri pomeriggio. La gara è stata indicata dal Casms come connotata da profili di rischio ma c'è fiducia che alla fine anche il settore ospiti resti aperto al massimo della sua capienza (800 posti). Già nel pomeriggio, una volta conosciute le decisioni del Gos, la Casertana dovrebbe dare il via alla prevendita dei biglietti. Sui social si moltiplicano le richieste di informazioni in merito, conferma del fatto che il "Pinto" sarà probabilmente sold out. Ed anche la campagna abbonamenti va avanti: ieri l'ultimo conteggio da parte della società rossoblù si è fermato a 550 tessere nel primo pomeriggio.

Con l'incremento atteso dal club nelle ore immediatamente precedenti alla partita di domenica si potrebbe sfiorare il record della stagione in cui a Caserta arrivarono tra gli altri Castaldo e Floro Flores (900). Tra i nuovi abbonati anche il deputato Gianpiero Zinzi che sulle sue pagine social ha postato una foto in cui il presidente D'Agostino gli consegna la tessera che ha acquistato. Tante le autorità che stanno sottoscrivendo l'abbonamento (giorni fa anche il presidente della Provincia Giorgio Magliocca) e anche il sindaco Marino, guarito dal Covid, ha fatto sapere attraverso la sua pagina Facebook di aver nuovamente incontrato il presidente D'Agostino e che sono imminenti novità sul nuovo stadio.

«Abbiamo deciso di intensificare la collaborazione tra Amministrazione e società ha scritto il primo cittadino - che, ne sono certo, porterà al raggiungimento di tanti altri ottimi risultati». E sempre più numerose sono anche le imprese locali che si stanno avvicinando alla Casertana. Ieri l'annuncio della sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione con la catena di supermercati Decò. Insomma, tutto procede per il meglio e non resta altro da fare che tornare al calcio giocato. Dopo due anni e tre mesi di rincorsa domenica, finalmente, la Casertana tornerà a giocare una partita di serie C. I tifosi non vedono l'ora.