Cresce l'attesa in città per l'esordio in campionato della Casertana che sarà opposta al Benevento, sfida particolarmente sentita dai tifosi rossoblù. E a proposito di tifosi ieri si è aperta la prevendita per la sola tifoseria locale ed è stata subito una corsa ad accaparrarsi il biglietto di ingresso alla partita. Diverse centinaia sono stati i tagliandi d'ingresso staccati e tutto lascerebbe presagire a un sold out anche in considerazione del fatto che il numero di abbonamenti finora registrato sfiora le settecento unità e che è ancora suscettibile di aumento. La prevendita continuerà con orario continuato fino alle 20 di domani, in quest'ultimo caso solo al botteghino dello Stadio Pinto.

Ieri, intanto, è stata presa una decisione riguardo la sistemazione dei sostenitori del Benevento in seguito alla riunione del Gruppo operativo di sicurezza (Gos) tenutasi nel pomeriggio. Confermate le limitazioni indicate dall'Osservatorio del Viminale che ha individuato nel derby di domani connotati di rischio per l'ordine pubblico. Saranno, infatti, cinquecento, a fronte di una capienza di ottocento unità, i supporter giallorossi che potranno prendere posto nel settore ospiti ubicato in curva Nord. Tra le altre restrizioni, il rafforzamento riguardo l'impiego degli steward, la possibilità di accedere esclusivamente nel settore ospiti da parte dei residenti a Benevento e provincia oltre al possesso della fidelity card. Prevendita fino alle 19 di stasera. In definitiva, assicurata la presenza anche della tifoseria ospite per una cornice di pubblico che sarà certamente adeguata a un evento che al Pinto manca ormai da quasi otto anni quando, allora, la Casertana superò i sanniti per 2-1 grazie a una doppietta di Maikol Negro.

Nel frattempo, la Casertana sta ultimando la preparazione alla gara di domani. Ieri la compagine rossoblù si è sottoposta a una doppia seduta di allenamento, una al mattino e l'altra in serata, un modo scelto dal tecnico Vincenzo Cangelosi per far abituare i suoi giocatori alla luce dei riflettori. Esperimento che sarà ripetuto stasera in occasione della seduta di rifinitura, al termine della quale lo storico ex secondo di Zdenek Zeman scioglierà gli ultimi dubbi circa la formazione da mandare inizialmente in campo. Per Cangelosi problemi di abbondanza visto l'elevato numero di giocatori a disposizione dal quale si stacca il solo Aya. Il difensore centrale giunto in prestito dall'Avellino, infatti, sta proseguendo il suo percorso di recupero dalle due operazioni al ginocchio che lo terranno lontano dai campi di gioco almeno fino al prossimo mese di novembre. Difficile ipotizzare, comunque, l'undici titolare per questa occasione. Se appare scontato l'impiego di Venturi in porta, non altrettanto si può dire per gli altri settori del campo a partire dallo schieramento difensivo.

Nel ruolo di terzino dovrebbero trovare un posto da titolare Paglino e Fabbri (oppure Anastasio), mentre al centro della difesa l'unico certo dovrebbe essere Soprano con Sciacca, Celiento e Cadili a giocarsi l'altro slot.

Nel centrocampo a tre potrebbe esserci spazio per Casoli, uno dei reduci della passata stagione e che ha svolto l'intera fase precampionato sia nel ritiro di Roccaraso che nel periodo in cui gli allenamenti si sono svolti a Caserta, con gli altri due posti che vedono la concorrenza tra loro di Proietti, Toscano, Damian e Matese. Ma è il settore offensivo che lascia aperte le porte a qualsiasi immaginazione.

L'ultimo test contro gli aversani del Why Not Brand Football ha già evidenziato una raggiunta confidenza con il gol dell'intero pacchetto, eccezion fatta per Taurino, l'unico del reparto rimasto a secco per l'occasione. Turchetta, Tavernelli, Carretta, Curcio e Montalto, tutti a bersaglio nell'allenamento congiunto di due giorni fa, sono tutti papabili a un posto da titolare. A fare la differenza saranno le idee del tecnico Cangelosi su come impostare la squadra, anche se è probabile la scelta del "falso nueve" con Curcio e Carretta a giocarsi un posto da titolare.