Casertana protagonista ai playoff: D'Agostino ci crede. È entusiasta il presidente dei falchetti a meno di una settimana del debutto di sabato della sua squadra nel post season che può valere la B: «Sono fiducioso perché ci arriviamo bene e credo che possiamo giocarcela con tutti». I ragazzi di Cangelosi sono reduci da sette risultati utili consecutivi in campionato: «E soprattutto - dice D'Agostino - abbiamo recuperato praticamente tutti gli effettivi. È vero i playoff sono un campionato a parte, per andare avanti ci vuole anche un pizzico di fortuna. Un singolo episodio può decidere ogni partita, però noi siamo in grado di affrontare qualunque avversario».

Da quando D'Agostino è presidente, la Casertana ha sempre giocato almeno un turno dei playoff per la promozione in B. Questa volta, però, secondo il massimo dirigente, è diverso: «Ci sono state altre stagioni in cui ci siamo qualificati. Però ho sensazioni molto migliori questa volta. Nelle altre occasioni partivamo da outsider. Anche l'anno degli "alieni", quando potevamo contare su calciatori come Castaldo, Zito, D'Angelo o Floro Flores, non avevo la stessa fiducia che ho adesso. La squadra, allora, veniva da un'annata difficile in cui erano andate storte troppe cose. Certo, non si può dire che questa volta siamo i favoriti. Però credo nella nostra rosa e anche nelle scorse stagioni spesso è capitato che i playoff li ha vinti chi non aveva, all'inizio, i favori del pronostico».

In questo campionato, la Casertana il suo ruolo da protagonista se lo è ritagliata partendo a fari spenti, in grave ritardo rispetto alle concorrenti per via del tardivo ripescaggio e affrontando le numerose difficoltà collegate a quella partenza di fine agosto. E ora, di questa serie C la squadra è diventata una solida realtà: «E poi abbiamo in rosa tanti calciatori che sono abituati a vincere. Ci sono giocatori che hanno vinto anche due campionati, gente abituata a giocare partite così importanti. Non gli tremeranno le gambe - dice D'Agostino - anzi, secondo me sono più emozionato di loro».

Comincia un mese che può essere quello della svolta per i colori rossoblu. E non solo per quanto riguarda le vicende sportive. In ballo c'è anche il discorso stadio: «Certo, con i lavori che cominceranno a giugno. Come sempre detto il nuovo "Pinto" rappresenta una svolta storica per il calcio cittadino e non solo. Però, sinceramente, al momento sono più concentrato sui playoff. Sullo stadio ci lavora Ciuffarella 24 ore al giorno, stiamo valutando varie proposte per finanziare le opere. Io mi tengo aggiornato passo dopo passo, però in questi giorni sono molto più preso dalle cose di campo. È un bel momento dal punto di vista sportivo».

Anche perché c'è la concreta possibilità di affrontare la fase nazionale: «Dobbiamo ragionare su una partita alla volta. Però dovessimo superare il turno di sabato prossimo, mi piacerebbe incontrare una squadra del Nord dopo. Sogno una di quelle trasferte in treno di tanto tempo fa. Dopo tante sofferenze i tifosi della Casertana si meritano di seguire la squadra in partite che valgono molto, in stadi importanti in cui si è giocata anche la serie A», ha concluso D'Agostino.

L'entusiasmo

Il clima di entusiasmo in città è altissimo, si può toccare con mano. Le persone parlano della squadra per strada e nei bar. Discutono dei possibili accoppiamenti. Alcuni, nei giorni scorsi, hanno addirittura già chiesto di acquistare un biglietto allo store anche se la prevendita inizierà soltanto mercoledì mattina. Domani si giocano le gare del primo turno della fase a gironi. Poi in mattinata, mercoledì, la Lega riunirà in video conferenza le società che dovranno partecipare al secondo, tra cui c'è anche la Casertana. All'ordine del giorno l'organizzazione degli incontri che si giocheranno tutti di sabato alle 20.30 a eccezione di quello che sarà trasmesso su RaiSport e che comincerà alle 21, secondo lo stesso calendario delle partite che si disputano domani. Dopo la riunione di mercoledì mattina si darà il via alla prevendita dei biglietti con prelazione per gli abbonati alle partite per la Casertana.

Intanto, ieri, la squadra si è goduta un giorno di riposo. Ritornerà in campo questo pomeriggio per la prima seduta di lavoro settimanale. Si lavorerà di nuovo sulla parte atletica. Poi da mercoledì, una volta che si sarà conosciuto l'avversario di sabato (una tra Audace Cerignola, Giugliano, Crotone e Latina) Cangelosi potrà concentrarsi sulla partita del debutto nei playoff al "Pinto".