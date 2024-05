La Casertana resta quarta in classifica e debutterà nei playoff sabato prossimo, contro la peggior qualificata tra le formazioni del girone C che avranno superato il primo turno di martedì. Il Collegio di garanzia del Coni, ieri, ha respinto il ricorso del Taranto che chiedeva la restituzione totale o parziale dei quattro punti di penalizzazione in classifica che gli erano stati comminati per inadempienze amministrative. Nulla da fare, il termine perentorio è un limite invalicabile e il club pugliese, che aveva tardato alcuni pagamenti, resta appaiato ai falchetti in classifica, ma quinto in graduatoria perché in svantaggio negli scontri diretti (la Casertana ha vinto 1-0 all'andata e al ritorno). Confermato un principio giurisprudenziale ormai costante nella giustizia sportiva (lo stesso che tre anni fa costò la C al club di D'Agostino) e confermata anche la classifica.

Il Benevento resta terzo, l'Avellino secondo (cominceranno entrambi dalla fase nazionale) mentre il Taranto affronterà martedì sera il Latina che ha chiuso la stagione al decimo posto: Cerignola-Giugliano e Picerno-Crotone le altre partite in programma per il primo turno. Alla Casertana, l'11 maggio, toccherà la vincente di queste partite che al termine della stagione regolare aveva raggiunto la peggior posizione in classifica. Matematicamente non potrà giocare né contro il Taranto né contro il Picerno (rispettivamente quinta e sesta). Il Crotone di Zauli, sulla carta, l'avversario più pericoloso ma in casa rossoblu non fanno preferenze.

Non solo: in virtù della decisione del Coni di ieri, i falchetti conservano la posizione di miglior quarta dei tre gironi e quindi giocheranno da testa di serie (con due risultati a favore e il ritorno da giocare al "Pinto") l'eventuale primo turno della fase nazionale. Ottime notizie per la Casertana che ieri si è allenata di mattina e farà lo stesso anche oggi, a porte aperte a partire dalle 10.30. Determinata la data del debutto nei playoff, mister Cangelosi può ora consolidare il piano di lavoro programmando le sedute in vista della partita dell'11 maggio (ancora da stabilire anche l'orario).

Il tecnico, comunque, ha già accantonato il mini richiamo di preparazione atletica di inizio settimana, tornando a indirizzare la squadra su tematiche tecniche e tattiche. Il 4-2-3-1 che frutti tanto buoni ha dato nelle ultime giornate di campionato (la Casertana è reduce da sette risultati utili consecutivi) va ancora perfezionato soprattutto nei movimenti in fase di non possesso palla. Ieri mattina i falchetti hanno svolto una lunga esercitazione sul tiro in porta per allenare l'efficacia in zona gol prima di disputare una partitella in famiglia. Tutti hanno svolto il lavoro completo a eccezione del terzino sinistro Nicoletti che, ancora alle prese con una noia muscolare, si è allenato a parte.

La sentenza di ieri ha anche accelerato la macchina organizzativa della prima partita dei playoff. Stabilito il posizionamento delle telecamere per il Var, ora la Casertana sta adeguando le grafiche dei led-wall e dei vari arredi mobili che si usano nel giorno delle partite. La Lega, infatti, ha introdotto, in vista del post season una nuova veste grafica per tutto ciò che è di contorno alle partite, nell'intento di dare ai playoff l'immagine di un nuovo campionato rispetto alla stagione regolare.

La prevendita

Sventato anche il pericolo di dover preparare il piano di sicurezza per la gara del "Pinto" in fretta e furia. Se l'impugnativa del Taranto fosse stata accolta anche solo parzialmente, infatti, il Gos avrebbe dovuto riunirsi a una manciata di giorni dalla gara che si sarebbe disputata già martedì, mentre così ci sarà più tempo per organizzare l'evento anche sotto questo delicato aspetto. Attesa la decisione della Lega, che organizza la partita, anche sull'avvio della prevendita dei biglietti che comunque, non dovrebbe essere fissata prima di mercoledì quando la Casertana avrà conosciuto il suo primo avversario. In tutto il post season non varranno le tessere di abbonamento sottoscritte l'estate scorse per la stagione 2023-2024. I tifosi, comunque, sabato prossimo affolleranno sicuramente il "Pinto". C'è grande attesa anche perché i ragazzi di Cangelosi hanno dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonisti in questi playoff.