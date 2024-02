Il successo a spese del Brindisi, seppur sofferto e giunto proprio sul fil di lana, alla fine è arrivato e con questi tre punti la Casertana consolida la sua posizione in zona playoff, sesto posto ma con il secondo posto a vista. Anche contro il Brindisi, tuttavia, è apparso chiaro di come la formazione guidata da Vincenzo Cangelosi non stia attraversando un momento di forma particolarmente brillante, complici anche gli infortuni che hanno di fatto svuotato la cabina di regia con le defezioni di Proietti e Toscano con tutte le conseguenze che ne possono derivare in ordine allo sviluppo della trama di gioco offensiva.

Con Darmian tenuto inizialmente in panchina, stavolta è toccato a Matese dirigere le operazioni di gioco della Casertana, anche perché Cangelosi è finalmente tornato dal primo minuto ad adottare il 4-3-3, disimpegnandosi anche in maniera discreta. L'importante, come detto, era vincere soprattutto per rasserenare un ambiente apparso un po' deluso dopo la sconfitta rimediata nel derby di Avellino.

Adesso, però, per la Casertana arrivano appuntamenti piuttosto importanti in calendario con tre partite da giocare nello spazio di una settimana, non proprio l'ideale per chi come la compagine rossoblu deve fare i conti con gli infortunati. Primo di questo trittico ravvicinato di impegni è il derby sul campo della capolista Juve Stabia di lunedì prossimo, match, ripreso anche dalle telecamere di Raisport (canale 27 del digitale terrestre) con inizio alle 20.30, un quarto d'ora in anticipo rispetto all'orario precedentemente programmato. Il giovedì siccessivo, poi, nuovamente in campo, stavolta al "Pinto" contro l'Audace Cerignola; chiusura, poi, l'altro lunedì con la Casertana impegnata nel derby esterno con la Turris in programma al "Liguori" di Torre del Greco. Insomma, anche stavolta Cangelosi dovrà necessariamente gestire al meglio le risorse a propria disposizione in termini di organico.

La ripresa degli allenamenti è prevista per dopodomani poiché il tecnico ha concesso due giorni di riposo proprio in considerazione del fatto che la prossima gara di campionato non si disputa di domenica, bensì il giorno successivo. Da verificare le condizioni di Proietti e Toscano, così come dovranno essere valutate nella sua interezza quelle di Damian. L'ex Ternana ha giocato uno scampolo di gara domenica contro il Brindisi ma è chiaro che la sua condizione non è ancora ottimale. Il suo status sarà comunque monitorato per l'intera settimana che precederà il derby di Castellammare di Stabia. Niente squalifica in arrivo per Celiento che, diffidato, in un primo momento era stato ammonito dal direttore di gara salvo poi che lo stesso ammettesse l'errore ammonendo Sciacca, il vero autore del fallo da sanzionare.

Sarà una settimana importante per Cangelosi soprattutto per definire quella che sarà la linea offensiva da schierare contro la capolista Juve. In questo momento Tavernelli rappresenta una vera e propria certezza grazie al suo moto perpetuo in grado non solo di aprire varchi ai colleghi di reparto o agli inserimenti delle mezzali, ma anche di saper concludere a rete. Bellissimo il gol dell'iniziale vantaggio, giunto anche stavolta contro una formazione pugliese. A Castellammare, poi, dovrebbe tornare a pieno regime anche Montalto, elemento ormai imprescindibile per l'economia del gioco offensivo di Cangelosi per la sua presenza nell'area di rigore avversaria. Curcio, a questo punto, dovrebbe tornare a occupare la mattonella di sinistra del tridente offensivo della Casertana, posizione che meglio gradisce rispetto a quella di falso centravanti. Anche contro il Brindisi, infatti, la sua prestazione è stata al di sotto della sufficienza. E c'è, poi, anche la carta Rovaglia, match winner contro Monterosi e Brindisi, sicuramente desideroso di fare uno scherzetto alla squadra con la quale ha disputato la prima parte della stagione, sebbene scarsamente impiegato.