La Casertana sta ultimando la preparazione in vista del match che domani al Gaetano Bonolis di Teramo la vedrà opposta al Monterosi Tuscia, primo di due impegni consecutivi lontani dalle mura amiche. Tre giorni dopo, infatti, è in programma la trasferta contro l'Acr Messina, match di recupero della seconda giornata di campionato. Dopo di che la classifica della compagine rossoblù sarà reale e in linea con le altre squadre del raggruppamento cui è inserita. Ieri Curcio e compagni si sono sottoposti a una doppia seduta di allenamento nel quadro di un programma settimanale finalmente "normale", cioè tipico di chi scende in campo a distanza di sette giorni da una partita all'altra. Ed è chiaro che la speranza di tutti è che tale situazione possa giovare a una squadra che domenica scorsa contro il Catania ha conosciuto l'apice di chi, finora, è stata costretta a una preparazione ritardata.

APPROFONDIMENTI Turris all'esame Francavilla per scacciare i venti di crisi Battito Vitale per il riscatto Sorrento: «La svolta a Picerno: ora la conferma» Brindisi senza campo, la Juve Stabia non gioca: gara slittata a martedì

Cangelosi ha potuto finalmente preparare una partita in maniera canonica, studiando tutte le soluzioni possibili sia in termini di modulo. Contro il Monterosi mancherà Turchetta, ancora alle prese con l'infortunio alla spalla ricordo, oltre ai lungodegenti Aya e Fabbri, quest'ultimo infortunatosi al legamento crociato nella gara di domenica scorsa. Proprio l'infortunio di Fabbri, per lui stagione ormai compromessa, non lascia alternative nel ruolo di terzino sinistro che sarà occupato da Anastasio.

Ciò perché, con i recuperi di Montalto e Carretta, Cangelosi dovrebbe tornare definitivamente al suo caro 4-3-3 con Paglino che andrebbe a sistemarsi sull'out di destra dello schieramento difensivo della Casertana. Se proprio volessimo trovare un eventuale dubbio per Cangelosi, questo riguarda il portiere. Venturi finora non ha particolarmente convinto, in particolare negli ultimi due confronti in campionato, anche se lo stesso Cangelosi ha pubblicamente difeso il suo estremo difensore. Del resto parliamo di un atleta che appena lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C da titolare inamovibile. Fatto sta, però, che l'ottima prestazione sfoderata dal secondo portiere Marfella mercoledì nel match di Coppa a Latina, avrebbe potuto avere come effetto l'insinuarsi di un dubbio nella mente del tecnico rossoblù. Tuttavia, propendiamo per una riconferma di Venturi, anche perché Cangelosi è un tecnico che di solito predilige la continuità per dare certezze ai suoi giocatori, discorso che fece in maniera inequivocabile già nella scorsa stagione al suo avvento sulla panchina della Casertana nella seconda parte del campionato di serie D.

E a proposito di continuità, dovrebbe esserci la riconferma dello schieramento offensivo proprio per effetto del sopracitato recupero di Carretta e Montalto che con Curcio dovrebbero comporre il tridente chiamato a tentare di scardinare la retroguardia del Monterosi. Qualche dubbio, invece, riguardo al centrocampo. Toscano sembra aver ormai completamente smaltito il problema accusato al costato dopo uno scontro di gioco con un giocatore del Catania. Ieri l'ex Gubbio ha sostenuto regolarmente l'intera doppia seduta di allenamento, ma potrebbe lasciare il posto dal primo minuto di gioco a Damian, partito dalla panchina contro il Catania. Proietti in cabina di regia non si può mettere in discussione, mentre a destra della linea mediana dovrebbe sistemarsi Casoli, giocatore prezioso per la sua duttilità tattica. Dubbi che, tuttavia, Cangelosi potrà sciogliere soltanto dopo la seduta di rifinitura di oggi, se non nelle ore immediatamente precedenti l'inizio della partita.