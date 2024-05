Sette giorni per completare la domanda di iscrizione. Poi, in attesa dell'inizio dei lavori allo stadio Pinto, si potrà cominciare la programmazione sportiva con all'orizzonte una nuova svolta tecnica. La riconferma di Cangelosi sembra ormai molto complicata e D'Agostino deve guardarsi intorno per individuare il nuovo allenatore. Ancora nessun contatto: il presidente vuole parlare prima con il diesse Degli Esposti (la cui riconferma è invece possibile, anche se non certa) e con il tecnico palermitano e poi prendere una decisione definitiva.

Però qualche idea il massimo dirigente rossoblu ce l'ha. Non è un segreto che D'Agostino sia rimasto molto legato al mister Federico Guidi che ha allenato la Casertana nel 2021. Il tecnico, che dopo la retrocessione dei falchetti in D a tavolino si trasferì prima a Teramo e poi alla Primavera della Roma, dove attualmente allena, dal canto suo ha conservato un bel ricordo di Caserta, della Casertana e della proprietà. Guidi, diversamente da altri protagonisti di quella stagione, attese fino all'ultimo momento possibile i risvolti della battaglia legale di quella triste estate con cui la società provò, senza riuscirci, a conservare la serie C.

Solo quando tutto fu perduto accettò l'offerta del Teramo con nel cuore l'aspirazione di riprendere il lavoro interrotto prima o poi negli anni successivi. Quest'anno, ma anche qualche volta quando i falchetti erano in serie D, è stato spessissimo sulle tribune del "Pinto" per assistere alle partite dei rossoblu, insieme al suo secondo Cupi. Spesso seduti vicino al presidente D'Agostino ed alla sua famiglia. E in alcune dichiarazioni pubbliche Guidi non ha mai negato il suo legame affettivo con la Casertana.

Se il massimo dirigente dovesse decidere, come al momento sembra, di non proseguire il rapporto con mister Cangelosi, è molto probabile che la prima telefonata la farà proprio a Guidi. Presto, però, per fare pronostici, anche perché di ipotesi all'orizzonte ce ne sono diverse e la permanenza del tecnico palermitano sulla panchina rossoblu anche nella prossima stagione, seppur improbabile, non è ancora del tutto da escludere. E al vaglio resta anche la posizione di Degli Esposti.

Ancora indefinita, dunque, la programmazione sportiva del prossimo campionato. Da decidere anche gli obiettivi con cui cominciarlo. La base di partenza di questa stagione è ottima. Il quarto posto (quinto sul campo vista la penalizzazione del Taranto) è un bottino molto ricco dal quale ricominciare per programmare il futuro. Difficile riconfermare in blocco la squadra di quest'anno anche perché molti calciatori, anche tra i big, erano in prestito (Curcio, Anastasio, Celiento per citarne alcuni).

L'idea, però, sarebbe di trattenere il numero più alto possibile di calciatori. Di tempo ce n'è in abbondanza. I contratti scadono il 30 giugno, il calciomercato riapre a luglio e prima di pensare alla squadra bisogna risolvere i nodi direttore sportivo e allenatore. D'Agostino dovrebbe provvedere nel corso di questa settimana o al massimo di quella successiva. Si procede a step perché di carne al fuoco ce n'è parecchia e di giorni per programmare il prossimo campionato di C anche.