Cangelosi-Casertana: oggi l'incontro decisivo e non è più così sicuro che sarà addio. Possibile svolta nella riconferma dell'allenatore palermitano. La proprietà, pur delusa dalle scelte del mister nella partita playoff di ritorno contro la Juventus Next Gen e non convinta di alcune strategie nel corso del campionato, non ha più una totale preclusione nei confronti di Cangelosi. Voci di mercato hanno più volte accostato il mister ad altri club di serie C per la prossima stagione, ma lui ha declinato due o tre inviti in attesa di discutere di futuro con la Casertana (il suo contratto è in scadenza il 30 giugno).

La serietà e professionalità (peraltro mai in dubbio) dimostrata in questi giorni dall'allenatore è stata molto gradita dalla proprietà rossoblu che in ogni caso si era già soffermata su più approfondite riflessioni rispetto a quelle dettate dalla delusione a caldo per la sconfitta con la Juventus Next Gen, quando la Casertana, in casa, avrebbe potuto perdere zero a uno e invece fu sconfitta per 1-3. Forse non è un caso se l'incontro, originariamente in programma ieri, sia slittato a questa mattina. La società rossoblu si è voluta prendere qualche altra ora di riflessione e il summit di oggi è aperto a qualunque soluzione.

Riconferma o addio definitivo: la decisione arriverà solo a margine di una discussione tra il mister, Degli Esposti e il presidente D'Agostino (sul punto diesse e presidente si erano già confrontati ad inizio settimana) che avrà ad oggetto, come sempre capita in questi casi, un bilancio della stagione appena finita, un punto sulle reciproche aspettative ed i progetti sportivi per il prossimo campionato. Solo dopo Cangelosi e la Casertana decideranno se salutarsi o se darsi appuntamento al ritiro di preparazione della prossima stagione: in ogni caso lo faranno con una cordiale stretta di mano perché i rapporti tra mister, presidente e direttore sportivo restano di grande stima e rispetto reciproco.

Sullo sfondo resta solida la candidatura di mister Guidi come eventuale sostituto di Cangelosi, qualora, oggi, dovesse finire con un addio. Alla scadenza di martedì, tutte le società aventi diritto hanno depositato la domanda di iscrizione. Salvo esiti negativi delle verifiche della Covisoc (verdetti il 10 giugno) dunque, non ci sarà spazio ai ripescaggi e neppure per l'ammissione alla terza serie nazionale del Milan Under 23 che avrebbe pensato proprio a Guidi per allenare la squadra dopo l'ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni alla Roma Primavera. Il tecnico toscano, in ogni caso, non ha ancora chiuso il suo rapporto con il club capitolino (e non è detto neppure che lo faccia). In giornata, comunque, la Casertana potrebbe anche chiudere il capitolo allenatore con la riconferma di Cangelosi che in coppia con Degli Esposti comincerebbe la terza stagione alla guida della squadra rossoblu.

Una scelta improntata anche a quella continuità tecnica che tante volte in passato è mancata alla Casertana e che potrebbe portare risultati proficui. Al netto della delusione per la mancata qualificazione ai quarti di finale dei playoff, che dopo la vittoria dell'andata ad Alessandria era a portata di mano, il quarto posto in campionato ottenuto quest'anno è uno dei migliori piazzamenti delle ultime stagioni in C dei falchetti e sicuramente, anche perché conquistato dopo il ripescaggio, costituisce un'ottima base da cui ripartire in un girone C di serie C che si preannuncia molto competitivo.

Forse anche più di quello giocatosi nella stagione appena finita. Eliminate dai playoff, le proprietà di Avellino e Benevento hanno già preannunciato che riproveranno la scalata alla B già l'anno prossimo e partono dalle solide certezze costruite in questa stagione. Il Catania, poi, sta mettendo insieme una squadra di prim'ordine e lo stesso sembra intenzionato a fare il neopromosso Trapani. Se si mettono nel gruppo di club con ambizioni anche Crotone e Taranto ecco che la geografia di un torneo difficilissimo è ben delineata. E la Casertana, che non vuole recitare un ruolo da comprimaria, deve farsi trovare pronta.