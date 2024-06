Casertana: nuovo ds non prima di lunedì, Cangelosi resta in stand-by. Tra il mister e D'Agostino c'è un accordo di massima per il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno, ma senza direttore sportivo non è il caso di formalizzare l'ingaggio dell'allenatore. L'addio inatteso ed improvviso di Degli Esposti ha scompaginato temporaneamente i piani tecnici della società rossoblu. Il dirigente umbro, che D'Agostino era convinto di riconfermare, non ha ancora reso noti i motivi della sua decisione. Forse, l'oggettiva difficoltà di ripetere a Caserta i risultati delle ultime due stagioni, unita alle sirene di mercato che squillano forte per lui (il Gubbio è in pole per il suo ingaggio ma ci sono anche Juve Stabia in caso di addio di Lovisa e Potenza) lo hanno spinto lontano dai falchetti. Una decisione che il ds ha maturato quasi certamente tra martedì sera e mercoledì e che, comunque, ha comunicato al presidente solo giovedì mattina quando, convocato in sede per un incontro al quale c'era poi solo Cangelosi, ha preferito non partecipare al summit annunciando il suo addio alla Casertana.

LE ALTERNATIVE

D'Agostino, genuinamente stupito, è ora in cerca del sostituto ma al momento non ha ancora individuato il profilo giusto. Non sembrano interessare le figure di(ex Avellino) e(ex Novara) pure accostate ai falchetti. Il presidente vuole guardarsi intorno, sondare i suoi contatti, farsi un'idea della persona giusta a cui affidare la direzione tecnica della squadra. Lunedì sono in programma degli appuntamenti e forse, solo allora, verrà fuori il nome del nuovo direttore sportivo. In ogni caso D'Agostino vuole chiudere la questione entro la fine della settimana prossima annunciando sia il nuovo diesse sia l'allenatore che con ogni probabilità sarà ancora. Parlare di certezze, però, in questo momento di disorientamento per il club e per la proprietà, può risultare azzardato.È chiaro che imporre ad un direttore sportivo il nome dell'allenatore non sarebbe il modo giusto per cominciare il rapporto di collaborazione. Ecco perché il presidente potrebbe finire per interessarsi ad un dirigente che già conoscee che in passato ha lavorato con lui. Il primo nome che viene in mente è quello di, storicodel, masarebbe alla ricerca di un profilo più giovane. E allora nel mirino dellapotrebbe finirci l'ex, direttore sportivo che ha lavorato alcon. Senza dimenticare che un direttore sportivo, in casa, la Casertana ce l'ha già e si chiama: D'Agostino lo ha ingaggiato nel ruolo di direttore generale all'inizio della scorsa stagione, nell'ambito di un più ampio accordo con la Gabetti che riguarda anche la ricostruzione del “”. Cozzella fu chiaro nei giorni immediatamente successivi al suo ingaggio: i tempi del campo e del calcio giocato per lui erano finiti e non si sarebbe interessato di questioni tecniche. Così ha fatto, ha lavorato sottotraccia alle questioni organizzative del club, senza quasi mai apparire.Peròha una lunga e vincente carriera alle spalle nel ruolo di direttore sportivo in C ed è chiaro che, siccome D'Agostino ci lavora insieme ormai da quasi un anno, almeno una chiacchierata sul tema nuovo diesse con lui la farà. Per la Casertana e per il presidente, i giorni di questo weekend saranno di approfondite riflessioni. Poi si passerà alla fase operativa per chiudere la questione tecnica non oltre metà giugno. Anche perché entro fine mese si aprirà il cantiere per la ricostruzione dello stadio “”, il calciomercato incombe e se si vuole rinnovare il prestito di qualche calciatore molto ambito (su tutti il terzino sinistro) bisogna muoversi con anticipo. Nebuloso, per il momento, il futuro tecnico dellache si appresta ai nastri di partenza del prossimo difficile, ancora con qualche incertezza cagionata dall'addio improvviso di. Però il tempo per rimettersi in pari con il lavoro c'è tutto e i rossoblu, nel prossimo campionato, seppur con una rosa ringiovanita rispetto a quella che ha chiuso al quarto posto lo scorso torneo, non vogliono certo fare la figura delle comparse.