Casertana a Catania per i playoff, Guidi: «Vietato ripetere certi errori»

Tre punti e sarà qualificazione playoff. Domenica a Catania la Casertana si gioca il primo dei due match point a disposizione per centrare un traguardo insperato fino a pochi mesi fa: «Siamo padroni del nostro destino - ha detto il tecnico Guidi prima della partenza per il ritiro - troveremo un avversario che con il cambio di allenatore è diventato più squadra e che ha ottime individualità e tanta esperienza. Non sarà facile ma ci giocheremo le nostre carte con la giusta spensieratezza».

Cercando di evitare gli errori difensivi delle ultime partite: «Abbiamo sbagliato tante cose nelle ultime settimane ma dipende da noi, non dalla bravura dell'avversario. Se dovessimo perdere dovrà essere per bravura del Catania non per demeriti nostri» ha spiegato il tecnico. Rientrati dalla squalifica Del Grosso, Avella, Hadziosmanovic e Rosso, Guidi recupera Turchetta almeno per la panchina ma perde Matos e Dekic per infortunio. Dubbio Carillo in difesa.