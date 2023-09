Ancora una giornata di annunci per la Casertana che ieri ha ufficializzato l'ingaggio di Daniele Celiento che arriva dal Bari con la formula del prestito con opzione da parte del club rossoblù per la prossima stagione. Ventinove anni compiuti il mese scorso, Celiento è un difensore piuttosto duttile, centrale di ruolo ma che nasce come terzino destro, posizione che potrebbe continuare ad occupare ancora. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, Celiento appena diciannovenne ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la casacca dell'Esperia Viareggio per poi giocare negli anni successivi con Pistoiere, Siena, Viterbese e Catanzaro prima di approdare al Bari con il quale con ventuno presenze, di cui quindici da titolare, ha contribuito alla promozione del club pugliese in serie cadetta. All'inizio della scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Cesena (quindici presenze per lui) per poi fare ritorno alla base al termine della stessa.

«Caserta è una piazza importante - ha dichiarato il giocatore attraverso il canale web ufficiale della Casertana subito dopo l'annuncio del suo ingaggio - e già questo per me è stato un forte stimolo. Sono rimasto colpito dal progetto illustratomi dal presidente D'Agostino, per cui sono felice e carico per questa nuova avventura e con impegno e sacrificio darò tutto per questa maglia». Celiento ritrova un vecchio compagno di squadra, quel Giacomo Casoli con il quale ha condiviso con la maglia del Catanzaro la seconda parte della stagione 2018/2019 più quella successiva. «Era da una settimana - dice ancora Celiento - che parlavo con lui e mi ha raccontato di un ambiente ideale e ambizioso. È proprio quello che cercavo come sfida e metterò da parte mia tutto l'impegno necessario». Oggi, intanto, anche per la Casertana, si chiudono i battenti circa le operazioni di calciomercato avendo beneficiato, unitamente all'altra ripescata Brescia, di una settimana di proroga rispetto alle altre società.

Ci sono ancora alcune situazioni in ballo che il direttore sportivo rossoblù Alessandro Degli Esposti intende risolvere entro le 20, ora del "gong" definitivo (dopo sarà possibile tesserare soltanto giocatori svincolati). In primis la situazione di Alessio Curcio del quale già ieri, in verità, si attendeva l'annuncio ufficiale, ma il giocatore ancora non ha risolto la sua situazione con il Catanzaro, club di appartenenza del trentatreenne attaccante originario di Benevento. Ma nella giornata odierna la situazione dovrebbe sbloccarsi: sul suo arrivo si nutre ottimismo. Degli Esposti sta lavorando a tutto tondo anche per altri ruoli, a partire da quello del portiere da affiancare a Venturi con i nomi di Marfella e Avella quelli emersi finora, ma soprattutto per il centrocampista, posizione del campo per la quale lo stesso diesse rossoblù sta profondendo le maggiori energie. Circolano i nomi di Alessio Brambilla, ventiduenne di proprietà della Cremonese, Francesco Ardizzone che il Lecco ha riscattato dalla Turris al termine della passata stagione e, infine, di Vincenzo Garofalo, ventiquattrenne mediano di proprietà del Brescia e reduce da un campionato in serie C nelle file del Trento.

Nel frattempo la Casertana continua ad allenarsi per trovare la migliore condizione possibile in vista dell'esordio in campionato che, lo ricordiamo, ci sarà il 17 settembre in occasione del derby contro il Benevento. E proprio per testare il suo stato di salute generale della squadra che questo pomeriggio (inizio previsto per le ore 16) al Pinto la compagine guidata da Vincenzo Cangelosi sarà impegnata in un allenamento congiunto con l'Equipe Campania, il team composto da calciatori che cercano di tenersi in condizione in attesa di trovare un'occupazione in vista della prossima stagione. Occasione anche per i sostenitori rossoblù per vedere all'opera per la prima volta, sebbene non in una forma ufficiale, i propri beniamini. Risposta significativa anche in termini di abbonamenti con la cifra delle tessere finora sottoscritte che sfiora i trecento. È chiaro che le aspettative saranno maggiori e si spera in un'impennata vigorosa nei giorni immediatamente precedenti all'inizio della tanto attesa sfida contro il Benevento, squadra che rievoca brutti ricordi legati a quel 6-0 subito dalla Casertana il 13 marzo di sette anni fa, stagione al termine della quale i saniti staccarono il biglietto per la serie cadetta fino a inoltrarsi anche nella massima serie per poi fare ritorno in Lega Pro proprio al termine dell'ultima stagione.