Casertana-Cerignola 0-0: Cangelosi avanti con sofferenza

FInisce a reti inviolate tra Casertana e Cerignola e tanto basta ai ragazzi di Cangelosi per passare il turno ed approdare alla fase nazionale dei playoff.

I pugliesi al Pinto giocano una partita di straordinaria qualità tattica e non danno punti di riferimento ai falchetti che non riescono ad esprimersi come al solito. Dal canto loro, però, i padroni di casa svolgono una fase difensiva attentissima guidati dal capitano Celiento.

Nel primo tempo l'unica occasione di marca pugliese capita a Vuthaj che, solo, dal limite dell'area piccola spedisce al lato di testa.

Nulla da parte della Casertana che cerca di gestire attraverso il pareggio. Partita con poche emozioni anche nella ripresa. Uno squillo di Tavernelli dopo neppure 10' scalda i guantoni a Barosi. Lo 0-0 resiste fino ai minuti finali. La Casertana è meglio classificata, il Cerignola deve vincere e allora affonda.

Da calcio d'angolo Malcore colpisce da distanza ravvicinata e Venturi si supera salvando risultato e passaggio del turno. Carretta spreca un paio di contropiede per i falchetti. Finisce 0-0. La Casertana passa il turno.