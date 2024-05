Scatta il secondo turno dei playoff e dopo due settimane senza partite entra in scena la Casertana. Stasera al "Pinto" (inizio alle 20.30) arriva l'Audace Cerignola. In palio il passaggio al primo turno della fase nazionale. C'è grande fermento in città e continua la corsa al biglietto. Sono stati staccati oltre tremila biglietti fino a ieri pomeriggio, un dato che è, però, suscettibile di aumento, in considerazione del fatto che la vendita proseguirà anche a partita iniziata. «Aspettavamo da tempo questo momento - dice il tecnico della Casertana Cangelosi - e cercheremo di giocarla nel miglior modo possibile. Ciò tenendo in debita considerazione che già il primo turno ha evidenziato un certo equilibrio, per cui bisognerà avere la massima attenzione, trattandosi di partite da dentro o fuori».

Anche questo turno prevede partita secca senza supplementari ed eventuali calci di rigore nel caso in cui i tempi regolamentari terminassero con il risultato di parità, poiché accederebbe alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare, in questo caso la Casertana. Match di non facile definizione e soprattutto di gestione. «Sono partite da giocare senza pensare al doppio risultato - dice Cangelosi - bensì giocarle al meglio delle possibilità cercando di sfruttare al meglio tutte le occasioni che si creeranno durante i 90 minuti. È normale che chi ha la necessità di vincere magari, a un certo punto della partita, qualora dovesse permanere un certo equilibrio, proverà a dare il tutto per tutto. Da parte nostra, quindi, dobbiamo cercare di non tenerla in equilibrio ma provare subito a vincerla proprio perché gestire una partita mantenendola sui binari dell'equilibrio è la cosa più difficile che esista».

Quello di stasera sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre con un bilancio di una vittoria per la Casertana (4-2 in terra pugliese) e di un pareggio (1-1 al "Pinto"). Sarà un Cerignola diverso, però, da quello visto all'opera nei due confronti per il cambio di allenatore con l'avvento sulla panchina gialloblu di Giuseppe Raffaele al posto di Ivan Tisci. «Le partite di campionato non fanno testo - sottolinea Cangelosi - proprio perché il Cerignola giocava in maniera diversa prima del cambio di conduzione tecnica. Hanno anche recuperato alcuni giocatori che in entrambe le partite della stagione regolare in campo non c'erano. Una squadra, quindi, più completa anche sotto il profilo numerico. D'altronde, anche noi stiamo giocando in maniera diversa rispetto a quelle due partite. Nel primo turno hanno disputato una buona partita contro un altrettanto buon Giugliano. Pertanto, da parte nostra dovremo fare il meglio possibile per passare il turno».

Insomma, una sorta di salto nel buio sotto il profilo tattico in una fase della stagione dove si azzera tutto. «La differenza di punti - dice ancora Cangelosi - durante il campionato è il risultato di quanto viene prodotto in 38 gare dove c'è un'alternanza di situazioni in termini di rendimento. In partite come questa, invece, non ci sono margini di errore e c'è una forte intensità emotiva, per cui è normale che quei valori emersi durante la stagione regolare tendono ad appiattirsi: nei playoff subentrato delle situazioni che in campionato non ci sono».

La formazione

Casertana che si presenta quasi al completo. Assente Proietti che non ha recuperato dal fastidio emerso nella partitella in famiglia di sabato scorso. Sarà comunque in panchina, per restare vicino alla squadra in un momento importante della stagione. Disponibile, invece,, sebbene si sia allenato a corrente alternata. Due i ballottaggi nel 4-2-3-1 che Cangelosi intenderà riproporre. In difesa Bacchetti e Sciacca, con il secondo favorito, si contendono un posto al fianco di capitan Celiento, mentre a centrocampo Damian dovrebbe spuntarla su Deli nella cerniera di centrocampo con Toscano., quindi, che scenderà in campo con Venturi in porta; Calapai, Celiento, Sciacca e Anastasio in difesa; Damian e Toscano a centrocampo; in avanti, Carretta, Curcio e Tavernelli, in linea, alle spalle di Montalto.Novità in questi playoff l'ausilio del Var, la soluzione tecnologica che eventualmente interverrà per correggere errori arbitrali.