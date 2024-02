Qualche ora prima dello scadere, la Casertana piazza il suo ultimo colpo di mercato che va ad aggiungersi a quelli di Bacchetti, Deli e Nicoletti. Si tratta di Pietro Rovaglia, 22enne attaccante di proprietà della Ternana ma che in questa prima metà della stagione ha militato nella Juve Stabia, compagine con la quale è stato impiegato tredici volte sempre a partita in corso e con zero gol all'attivo.

Veronese di nascita, Rovaglia è cresciuto calcisticamente nel Chievo Verona, club che l'ha fatto anche esordire in A nella stagione 2019/2020. Nelle stagioni successive il passaggio prima alla Pistoiese e poi alla Fermana prima di approdare a titolo definitivo alla Ternana con tre presenze in B. Nella passata stagione approda in prestito al Montevarchi per poi passare in estate, sempre in prestito, alla Juve Stabia.

«Sono molto contento di approdare a Caserta - dice il giocatore attraverso il sito web ufficiale del club - Trovo un gruppo che in campo ha confermato tutto il suo valore e che è stato costruito per fare bene. Ritrovo compagni di squadra come Proietti e Damian, conosciuti a tempi della Ternana. Sono pronto ed ho grande voglia di dare il mio contributo». Rovaglia giunge con la formula del prestito. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, Pasquale Gigliofiorito, terzino sinistro classe 2005, è stato ceduto in prestito al Pomezia, compagine dell'Eccellenza laziale.

Mentre il mercato emetteva i suoi ultimi verdetti, la Casertana nel frattempo sta ultimando la preparazione in vista del match di domani sera (ore 20.45) al "Pinto" contro il Potenza, appuntamento da non mancare dopo i deludenti esiti delle ultime tre partite di campionato. Tutto invariato rispetto ai giorni scorsi che, tradotto, significa che la Casertana resta in difficoltà per la cabina di regia. Proietti, infatti, è ancora alle prese con il problema muscolare che l'ha costretto a terminare anzitempo il match contro il Latina e anche nella seduta mattutina di allenamento di ieri è rimasto ai box. Lavoro differenziato, invece, per Toscano, per lui noie a una caviglia, ma le speranze di vederlo in campo domani si riducono sempre di più. Ma anche Celiento non ha risolto i problemi al piede che gli hanno impedito finora di scendere in campo in questo 2024. Anche ieri il capitano ha seguito un programma di lavoro differenziato e sembra nuovamente allontanarsi il rientro. Se a ciò si aggiunge l'assenza di Anastasio, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli, l'ultimo dei quali rimediato contro il Latina quando si trovava in panchina, la situazione per Cangelosi non è certo delle più rosee in termini di formazione da mandare in campo con particolare riferimento al modulo da adottare.

Nella partitella in famiglia di mercoledì, il tecnico ha sperimentato la difesa a tre, ricordo delle prime partite di campionato quando la situazione complessiva cui versava l'organico giustificava il ricorso a questo tipo di schieramento. Giovedì ha provato il 3-4-3, modulo diverso dal 3-5-2 adottato in quel periodo, ma è chiaro che ci troviamo davanti a una fase in cui lo staff tecnico è chiamato ad acquisire tutti i dati possibili al fine di schierare il miglior undici possibile da opporre al Potenza. Soltanto dopo la rifinitura di oggi, se non nelle ore immediatamente precedenti l'inizio della partita, Cangelosi scioglierà dubbi sulla formazione da scegliere, ben consapevole che stavolta i margini di errore consentiti sono più ridotti.