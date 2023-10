Sarà una Casertana rivoluzionata in Coppa Italia. Mister Cangelosi è pronto a varare un ampio turnover, domani a Latina: spazio a chi ha giocato di meno e quasi certamente anche a qualche giovane della Primavera 4. Il tecnico è preoccupato per le condizioni fisiche della squadra. «Mi aspettavo difficoltà perché per colpe non nostre non abbiamo potuto svolgere la preparazione» ha ripetuto in sala stampa dopo il pesante 4-0 subito domenica al "Pinto" dal Catania. E allora la Coppa diventa impegno marginale e questa settimana un'occasione da sfruttare per recuperare energie e mettere benzina nelle gambe di quelli che saranno principali protagonisti del campionato. In porta ci sarà spazio per Marfella, ex terzo del Napoli scudettato, che sostituirà Venturi.

Non una punizione per il numero uno rossoblù che Cangelosi ha anche difeso dalle critiche dopo la gara col Catania: «Sul primo gol (quello di Chiricò da 60 metri dopo neppure dieci minuti, ndr) era nella posizione corretta». In difesa spazio a Paglino e Sciacca, meno impiegati in questo avvio di stagione e anche al giovane Cadili, ex Lamezia, che finora in campo non ci è proprio andato. A centrocampo praticamente già certo l'impiego di Matese e di Del Prete, giovane che ha ben figurato l'anno scorso nelle fila della juniores come il compagno, attaccante, Galletta, che giocherà insieme a Taurino. Resta indisponibile Turchetta che ha saltato le ultime due partite per via di un problema alla spalla che si è procurato a Potenza. Da valutare le condizioni di Fabbri (problema al ginocchio) e Toscano che è sofferente dopo un colpo al costato. Si vedrà quali e quanti calciatori della Primavera 4 mister Cangelosi vorrà aggregare alla prima squadra per la trasferta di domani al Franciosi (calcio d'inizio alle 20.45). Il più possibile stando alla dichiarazione del tecnico domenica. «Vediamo cosa ci consente di fare il regolamento» che non prevede liste bloccate nella manifestazione tricolore.

Ieri alla squadra è stato concesso un giorno di riposo. Quasi doveroso visto che dal 17 settembre, data del debutto in campionato contro il Benevento al "Pinto" fino a domenica scorsa, la Casertana ha giocato già cinque partite e che altre sette dovrà giocarne di qui alla fine del mese. Un tour de force difficile da affrontare per una squadra che ha cominciato a lavorare in gruppo, al completo, solo il 10 settembre, per via delle note vicende legate al ripescaggio in serie C. «Dovrò inventarmi qualcosa per risolvere il problema delle condizioni atletiche» ha detto ancora Cangelosi dopo la partita contro il Catania.

E il tecnico ha ragione perché sarebbe un peccato se l'inevitabile dazio da pagare per via dell'incolpevole ritardo di condizione della squadra, dovesse diventare troppo caro. Non saranno accorgimenti tattici, lo ha chiarito l'allenatore, spiegando che il problema è esclusivamente fisico e legato al fatto che i calciatori rossoblù hanno molto meno gamba degli avversari. È risultato evidente contro il Catania, rischia di diventarlo ancor di più nelle prossime giornate. Perché se nelle primissime battute del campionato la Casertana giocava senza carichi di lavoro sulle gambe e gli avversari, al contrario, risentivano ancora delle scorie della preparazione estiva, oggi, dopo 5 partite in quindi giorni, i falchetti sono sulle ginocchia mentre le altre squadre cominciano ad acquisire la lucidità muscolare che si mette in cascina durante il ritiro. Quali sono le soluzioni che il tecnico ha in mente lo dirà soltanto il futuro. Quel che è certo è che questa Casertana di qualità ed esperienza nei singoli ne ha in abbondanza e che quando sarà in condizione potrà far parlare di se. Il mister è della stessa opinione, lo ha detto domenica. Nel frattempo è importante è che i falchetti continuino a gettare il cuore oltre l'ostacolo come fatto finora. Se ne sono accorti anche i tifosi che domenica, nonostante la sconfitta per 4-0, a fine gara hanno applaudito la squadra.