D'Agostino cerca il nuovo ds, Cangelosi aspetta. Entro metà settimana il presidente scioglierà la riserva sulla coppia che guiderà il settore tecnico della Casertana nel prossimo campionato di serie C. Massimo riserbo sul nome del nuovo direttore sportivo: due o tre le alternative al vaglio del patron ma nessun sussurro sull'identità. In queste ore sono in corso una serie di incontri, poi la decisione definitiva. Di certo il nuovo direttore sportivo sarà un giovane rampante. D'Agostino ha deciso di non affidarsi a un profilo esperto perché vuole improntare alla sostenibilità economica il progetto sportivo futuro. Squadra giovane in campo e anche in sede, nella stanza dei bottoni. Progetto serie B rimandato a quando i lavori di ricostruzione del “Pinto ”saranno terminati, perché, secondo il massimo dirigente rossoblu, solo una volta realizzato lo stadio all'avanguardia immaginato insieme a Ciuffarella la Casertana potrà ambire alla cadetteria e oltre sul campo.

Forse questo il motivo alla base dell'addio diche magari non si è sentito di lavorare in quest'ottica ma l'ex ds non rilascia dichiarazioni e dunque, con certezza, non è dato saperlo. Nel disegno di D'Agostino nei prossimi due anni, quelli che serviranno a completare i lche cominceranno con l'apertura del cantiere entro fine mese, bisognerà gettare le basi tecniche della squadra che dovràin futuro. Progetto a media scadenza da affidare, dunque, a un profilo dirigenziale che conosca la categoria, i giovani migliori e che abbia i contatti giusti per portarli alla Casertana. Un progetto che non dispiacerebbe neppure ache, come il suo maestro Zeman,. Il tecnico palermitano aspetta novità da Caianello dopo che, nell'incontro di giovedì scorso, aveva chiarito con D'Agostino alcuni aspetti della gestione tecnica che non erano piaciuti al patron.Pochi giorni di pazienza ancora, poi saranno svelati i volti dei nuovi protagonisti che dovranno guidare il club in un processo di crescita costante nel corso del tempo. Ai tifosi, che pure avevano legittimamente accarezzato il sogno della promozione in B grazie alle gesta die soci, sarà chiesto di accantonare immediati sogni di gloria. A questo punto, però, diventa ancor più fondamentale che il lavori al “” comincino e finiscano quanto prima. Perché l'entusiasmo ricreato in questa stagione eccellente in termini di risultati sportivi, rischia di spegnersi di nuovo qualora l'attesa di nuovi campionati ricchi di ambizione si protragga troppo a lungo. È ferma intenzione diregalare alla piazza la svolta storica delDunque, se da un lato la propensione è quella di fare i passi giusti nel tempo giusto, dall'altro l'idea è di procedere a spron battuto una volta cominciate le opere. Non a caso i due imprenditori stanno valutando l'opportunità di mettere mano non solo allama anche ai. In questa ipotesi, però, bisognerà contestualmente portare a compimento la realizzazione del nuovo circolo del tennis in zona “” come indicato nel contratto di concessione firmato con il Comune. Anche sul tema qualcosa in più si saprà nei prossimi giorni. Il cantiere verrà aperto entro fine mese ma probabilmente segni tangibili di cambiamento, allo stadio, se ne vedranno da settembre. Il presidente è comunque intenzionato a fare il punto della situazione in unache potrebbe tenersi già a fine settimana.