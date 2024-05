Nuovo "Pinto": «Siamo pronti e le novità che tutti auspicano stanno per arrivare. Do la mia parola». Il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino torna a parlare dei lavori di ricostruzione dello stadio e lo fa affidandosi a una nota pubblicata sul sito web ufficiale della società: «Sono categorico: agli scettici dico che ben presto dovranno chiedere scusa». Il massimo dirigente rossoblu e il socio di maggioranza di Caserta Stadium Antonio Ciuffarella (general manager di Aurora Immobiliare), stanno vagliando le offerte di finanziamento che serviranno per reperire i fondi necessari alla ricostruzione del "Pinto". D'Agostino, che nella nota ha anche ricordato di non aver mai ricevuto offerte per le quote della Casertana, assicura che la svolta per lo stadio arriverà a breve. In questi giorni sono in programma incontri per determinare gli ultimi accordi circa le offerte di finanziamento pervenute al club. Ancora non specificata la data di inizio delle opere da 51 milioni di euro che porteranno alla luce il nuovo "Pinto" ma il presidente aveva annunciato che i lavori sarebbero cominciati a giugno. Permane la possibilità che si vada oltre rispetto a quella data ma se ne saprà qualcosa in più nel giro di pochi giorni.

Di certo lo stadio si farà e questo non è mai stato in dubbio. Tre i soci di Caserta Stadium, concessionaria dei lavori e del diritto d'uso per 90 anni della struttura che verrà realizzata: la maggioranza delle quote è dell'Aurora Immobiliare che è socia al 76%, poi la Casertana che detiene il 19% delle quote e il Consorzio Stabile Santa Rita che ha il 4%. L'amministratore unico di Caserta Stadium è Antonio Ciuffarella, al fianco di D'Agostino sin dagli albori del progetto nuovo stadio nel 2019. Questi i tre protagonisti che divideranno oneri e onori della ricostruzione del "Pinto". In capo a loro e per quota, sia gli importi necessari ai lavori (che potranno arrivare da soggetti terzi in forma di finanziamenti da restituire nel corso degli anni) sia gli introiti che la gestione del nuovo stadio porterà attraverso l'impiego delle numerose attività commerciali e servizi che saranno realizzate al suo interno. Il quadro è chiaro, fissato da tempo, e una volta risolte le ultime sostanziali incombenze, i lavori potranno avere inizio. E, come sottolineato dal presidente, il tutto avverrà in breve tempo. Resta solo da aspettare qualche settimana, il tempo di risolvere il nodo finanziamento, poi il sogno di tanti tifosi comincerà a prendere una forma tangibile.

Intanto, alla Casertana, continua il lavoro di predisposizione della domanda di iscrizione da presentare entro martedì. E anche sul fronte sportivo qualche novità dovrebbe arrivare in poco tempo. Il diesse Degli Esposti è di ritorno in città dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Umbria.a smaltire le scorie di un lavoro cominciato nell'estate del 2022 e praticamente mai interrotto viste le vicissitudini collegate al ripescaggio. Due anni di impegno costante alla Casertana, sui quali è atteso a breve un confronto con D'Agostino. Alla fine di quel colloquio si deciderà se continuare il percorso insieme (il presidente sta facendo valutazioni ma alla fine dovrebbe essere così) oppure no. Poi si parlerà cone in questo caso le possibilità di un addio sono molto alte. Caldo il nome di Guidi della Roma Primavera, già allenatore rossoblu, per la sua sostituzione. Sciolto il nodo allenatore si comincerà a programmare la squadra.