La X del girone C ha finalmente un nome, quello della Casertana. Ieri, infatti, la Lega Pro ha diramato i calendari definitivi dei tre gironi con la compagine rossoblù che esordirà direttamente nella terza giornata.

L'organo di governo della terza serie, infatti, diversamente da quanto stabilito nel comunicato del 7 agosto scorso che prevedeva il rinvio della sola prima giornata per le squadre ripescate, ha deciso che la Casertana esordirà in campionato direttamente nel terzo turno in occasione del derby casalingo contro il Benevento. I match contro Monopoli, in casa, e Messina, in trasferta, saranno recuperati, rispettivamente, il 27 settembre e l'11 ottobre, entrambi, quindi, di mercoledì. Nel frattempo, la sessione estiva del calciomercato professionisti chiude oggi i battenti. Non per la Casertana, però, che beneficerà, unitamente all'altra ripescata Brescia, di una proroga di sette giorni. Fino alle ore 20 di venerdì prossimo, quindi, il club rossoblù potrà finalmente operare a pieno titolo sul mercato e, quindi, concretizzare tutta quella serie di contatti avviati nelle scorse settimane ma che presentavano inevitabilmente i connotati dell'aleatorietà perché non era ancora certa la sua collocazione.

APPROFONDIMENTI Casertana in C: lacrime di gioia e Reggia in rossoblù Casertana in C, ora tutto sul mercato: sfuma l'acquisto di Ferrante

Al momento, però, la Casertana non dispone ancora delle credenziali per accedere alla piattaforma dedicata al tesseramento dei calciatori, situazione che, comunque, dovrebbe sbloccarsi a breve. Nei prossimi giorni, quindi, oltre ai sette giocatori reduci dalla passata stagione, il club presieduto da Giuseppe D'Agostino potrà ufficializzare quegli elementi che già si sono aggregati a quel gruppo originario che aveva iniziato la preparazione nel ritiro di Roccaraso per poi proseguirla a Caserta per la seconda fase. Ci riferiamo ai centrali difensivi Giacomo Sciacca e Andrea Cadili, al centrocampista Filippo Damian e all'attaccante esterno Camillo Tavernelli che, appunto, hanno iniziato a lavorare, sebbene in momenti diversi, con la squadra allenata da Vincenzo Cangelosi.

Ma sono ore frenetiche per il direttore sportivo rossoblù Alessandro Degli Esposti proprio perché ha davanti a sé una settimana di tempo per completare un organico in grado di recitare la sua parte in questa stagione. E ieri si è aggiunto un altro tassello al mosaico che il diesse rossoblù sta predisponendo per il mosaico sul quale lavorerà il tecnico Cangelosi. Si è aggiunto al gruppo, in fatti, anche Mirko Carretta, trentaduenne attaccante esterno reduce da ben sei stagioni consecutive disputate in serie B con la divise di Ternana, Cremonese, Cosenza, Perugia e, lo scorso campionato, Sud Tirol. In precedenza Carretta ha avuto esperienze in serie C con Matera e Andria.

Ma è chiaro che i nomi caldi non finiscono qui. Nel ruolo di portiere, la Casertana sembra puntare definitivamente sul Giacomo Venturi, che con la Reggiana, da titolare, ha conquistato la promozione in serie cadetta, mentre per il regista si conferma l'interessamento per Marco Toscano, in uscita dal Gubbio. Sempre calda, infine, la pista che porta a Federico Pace del Brescia, mentre nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Manuel Ricci, centrocampista della Juve Stabia, e, dal web, di Michael Fabbro, ventisettenne punta centrale svincolatosi dalla Virtus Verona (29 presenze e tre reti nello scorso torneo di serie C).