Vertice dirigenza-Cangelosi: sul tavolo della discussione le scelte tecnico-tattiche dell'allenatore e gli ultimi risultati negativi che non hanno convinto la proprietà. L'incontro c'è stato mercoledì sera ed è stato l'occasione per fare il punto della situazione dopo la sconfitta di Avellino e il deludente inizio del girone di ritorno. Si va avanti con il mister per il momento, con la speranza che gli infortuni diminuiscano e che presto si possa tornare sui livelli tecnici della seconda parte del girone d'andata.

Il campionato è ancora lungo e con undici partite da disputare, obiettivi ambiziosi sono ancora alla portata. Domenica, alle 18.30, c'è il Brindisi, fanalino di coda e avversario ampiamente alla portata: per tornare alla vittoria, Cangelosi starebbe valutando di affidarsi nuovamente al suo classico 4-3-3 accantonato nelle ultime tre partite per schierare tre centrali in difesa. I centrocampisti di ruolo ci sono: Damian è sulla via del completo recupero, Casoli, Deli e Matese c'erano già. Restano invece ai box Toscano e Proietti mentre Montalto, di ritorno da un centro specialistico di Cesenatico dove ha curato il suo infortunio al polpaccio, dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni in queste ore. Nel frattempo, in attacco, salgono le quotazioni di Rovaglia. Il giovane centravanti, ingaggiato a fine gennaio, ha trovato poco spazio nonostante l'assenza del più esperto pari ruolo Montalto, però è riuscito a segnare il gol vittoria contro il Monterosi, a sfiorarne un altro con l'Avellino e in generale ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa. Dovesse giocare lui dall'inizio contro il Brindisi, sarà ballottaggio tra Tavernelli e Carretta per completare con Curcio il reparto avanzato.

Ieri la squadra ha sostenuto l'allenamento quotidiano al Pinto, poi una delegazione di calciatori ha raggiunto il centro Sky di via Alois per un incontro con lo sponsor e i tifosi. L'entusiasmo in città c'è ancora, il termometro della fiducia in traguardi importanti lo si potrà misurare già domenica in occasione della partita con il Brindisi dei casertani Trotta e Guida. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti. Disponibile la curva nord per i tifosi pugliesi che avranno a disposizione 800 tagliandi riservati però ai possessori di fideliyt card e da acquistare entro domani alle 19. Sulla sponda rossoblù si attende una buona presenza di pubblico ma ancora lontana da quella di inizio stagione. L'entusiasmo per il ritorno in serie C aveva portato il "Pinto" a contenere una media di oltre 4mila spettatori a partita, nei primi posti tra gli stadi più frequentati della terza serie. Poi le porte chiuse per gli incidenti di dicembre scorso con i foggiani e il calo di pubblico nelle ultime gare, inevitabile dopo l'emorragia di risultati del girone di ritorno (nove punti in otto partite). Tornare a vincere con continuità è la ricetta che la squadra ha a disposizione per guadagnarsi una primavera caldissima al "Pinto". In ottica playoff e senza porsi limiti.

Un passo alla volta, però, come sottolinea sempre mister Cangelosi, perché le giornate vanno vissute una dopo l'altra e senza fare tabelle. «Ora possiamo divertirci» aveva detto l'allenatore dopo la vittoria di giovedì scorso contro il Monterosi. Quello lo spirito della Casertana che, però, non può più accantonare la sua natura tattica, né sacrificarla sull'altare di una eccessiva prudenza dettata di volta in volta dalle caratteristiche dell'avversario o dalle pur pesanti defezioni in rosa cagionate da infortuni o squalifiche. Anche perché il primo step, quello non troppo complicato della salvezza, è già raggiunto e sull'undicesimo posto in classifica che significa esclusione dalla griglia playoff la Casertana ha un vantaggio di ben sette punti.