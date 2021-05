Casertana verso il derby play-off; Guidi: «Possiamo superare il turno»

Pronostico scontato? Per mister Guidi assolutamente no.

Juve Stabia-Casertana vale il primo turno dei playoff ed i falchetti ci credono: «Abbiamo un solo risultato a favore ma va bene così. Per caratteristiche non siamo in grado di usare tattiche conservative. Abbiamo preparato la partita al massimo, ho rivisto le partite della Juve Stabia talmente tante volte che forse conosco meglio loro che i miei calciatori - dice sorridendo il tecnico - e i ragazzi si sono preparati bene. Ho tutta la rosa a disposizione e sono ottimista perchè la mia squadra si è allenata con grande concentrazione».

Ovviamente l'allenatore non sottovaluta l'avversario: «E' una squadra forte, brava nell'uno contro uno, guai a lasciargli spazio prestando il fianco alle loro iniziative. Però questa settimana la Casertana si è allenata con velocità e qualità incredibile e se giocherà domani in questo modo sarà difficile affrontarci per tutti». Calcio d'inizio alle 17.30