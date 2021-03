Casertana distratta e appagata il Bisceglie ringrazia e vince 1-0

Sconfitta interna a sorpresa per la Casertana. Gli uomini di Guidi cedono al Bisceglie invischiato nella lotta per non retrocedere. I falchetti giocano bene nei primi 10' e prima reclamano un rigore, poi colpiscono il palo con Cuppone complice una deviazione del portiere pugliese Spurio. Poi si spegne la luce: troppi errori in fase di impostazione, tanti passaggi sbagliati ed il Bisceglie si rianima. Ci si mette pure Avella e la frittata è fatta: uscita approssimativa del portiere Longo intercetta e segna a porta vuota. Nerazzurri in vantaggio, la Casertana è disorientata e regala a Makoto l'occasione di raddoppiare (tiro alto). Poi Del Grosso alza bandiera bianca e lascia il campo per infortunio muscolare. La gara dei falchetti non decolla neppure nella ripresa: Turchetta prova ad inventare ma Cuppone e Rosso non trasformano. Guidi cambia l'attacco ma il risultato no: anzi è il Bisceglie a sfiorare il raddoppio con Musso. Una sconfitta su cui riflettere.

