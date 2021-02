Non è il Teramo di inizio stagione ma Federico Guidi non si fida. Domani al Pinto, ci vorrà la miglior Casertana per conquistare punti importanti: "Ultimamente i nostri prossimi avversari hanno vinto poco - spiega il tecnico - ma secondo me hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Ad inizio stagione erano una delle squadre top del campionato e quindi dovremo affrontarli con la giusta concentrazione. Guai a commettere errori come quelli di Terni. I nostri prossimi avversari sono bravi nella fase di non possesso palla e micidiali nelle ripartenze grazie alle tecnica individuale". Il 5-1 subìto lunedì dalla capolista non sembra aver lasciato scorie nella Casertana: "Ci teniamo l'ottimo approccio a quella gara - ha spiegato il tecnico - e cerchiamo la continuità nelle prestazioni che in quest'inizio di anno ci hanno portato in dote importanti risultati. La squadra sta bene fisicamente e vista l'età media dei ragazzi, ha ancora ampi margini di miglioramento. Solo - ha concluso il tecnico - dobbiamo evitare atteggiamenti presuntuosi".

