Casertana, stavolta è finita: confermata l'esclusione dalla C

Tutto come previsto. Il Consiglio federale riunitosi ieri ha confermato i pareri della Covisoc ed escluso al Casertana dalla serie C. Insieme ai falchetti, fuori anche Paganese, Novara, Carpi e Sambenedettese oltre al Chievo in serie B.

Non c'erano speranze, serviva un miracolo, fondato sul nulla di documenti depositati in ritardo: il termine per presentare la fideiussione (28 giugno) era perentorio, improrogabile e la Casertana quel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati