La Casertana deve ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria in casa, rimontata in pieno recupero dalla Virtus Francavilla. Un maldestro intervento in area di rigore di Paparusso in pieno recupero causa il calcio di rigore trasformato da Perez che ha consentito alla formazione ospite di pareggiare il vantaggio iniziale rossoblù di Castaldo. Un vero peccato perché, nel complesso, la Casertana avrebbe meritato il successo. © RIPRODUZIONE RISERVATA