Casertana a Monopoli, Guidi: «Sarà uno spareggio per i playoff»

«A Monopoli giocheremo con entusiasmo un vero spareggio playoff. Centrare quell'obiettivo sarebbe un vero miracolo sportivo». Per la Casertana è già tempo di cancellare il pesante 5-2 subìto lunedì a Viterbo e mister Guidi lo sa:

«Fa male, abbiamo sofferto noi, i tifosi e la città per quella sconfitta. Era una partita da vincere visto quanto accaduto all'andata (la Casertana giocò in nove per via del Covid) ma, al netto degli episodi sfavorevoli, non siamo riusciti a mettere in campo la giusta cattiveria. Lo sappiamo, la nostra forza è il collettivo, se giochiamo sui singoli siamo una squadra fragile».

Errori da non ripetere domani contro il Monopoli (calcio d'inizio alle 15):«"Ho una profonda ammirazione per Scienza e per la squadra che affronteremo. Si stanno tirando fuori dal Covid come abbiamo fatto noi qualche tempo fa e non è facile. Hanno una identità precisa e buona qualità. Sono avversari pericolosi ma sono fiducioso perchè so come i miei ragazzi lavorano in settimana. Sappiamo che i playoff sono un obiettivo raggiungibile - ha concluso Guidi - e dobbiamo giocare le prossime quattro gare con l'elmetto in testa e il coltello tra i denti per meritarci un traguardo meraviglioso viste le avversità incontrate sul nostro percorso».

Formazione: Del Grosso è out per squalifica, ma torna Cuppone. Rischio emergenza in difesa viste le non perfette condizioni di Buschiazzo e Ciriello.