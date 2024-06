Ancora poche ore e la Casertana avrà il nuovo direttore sportivo. Si è protratto fino a tarda sera l'ultimo incontro del presidente D'Agostino prodromico alla scelta del dirigente che sostituirà Degli Esposti. Se sarà stata fumata bianca si saprà in giornata. Il nome, da scegliere nella rosa di due o tre papabili e che anche ieri sera era avvolto nel più stretto riservo, dovrebbe essere svelato nelle prossime ore. Il patron non vuole che filtri nessuna indiscrezione, tanto che gli incontri si stanno tenendo a Caianello, nella sua azienda, e non nella sede del club a San Nicola la Strada. Silenzio sul nome giusto anche dalle voci di calcio mercato a conferma che la figura dirigenziale al vaglio di D'Agostino non è di quelle al centro del mondo “pallonaro”. L'obiettivo è un giovane che possa sposare il progetto che dovrà portare la Casertana in B nel giro di due o tre anni ringiovanendo la media età della rosa della stagione appena finita.

LO SCENARIO

Qualche big resterà, forse anche qualcuno di quelli che erano in prestito. Tra loro uno dei maggiori candidati a vestire la maglia dellaanche il prossimo anno è il terzino sinistro. Il suo cartellino è di proprietà delche gioca in A e che non lo tratterrà in rosa preferendo girarlo di nuovo in prestito. Eda prendere casa in città. La destinazione gli è gradita anche per il prossimo anno. Il giocatore ieri si è fatto fotografare sul campo nel Pinto e ha scritto su un post social «». Si sta allenando allo stadio di mattina con il centrocampista Deli che invece, ha ancora un anno di contratto con la Casertana.

Si ripartirà insomma, con un progetto nuovo ma che non per forza implica una tabula rasa rispetto alla scorsa stagione. Di volti a cui i tifosi si sono già affezionati ce ne sarà un bel gruppetto. Del resto D'Agostino aveva scelto di confermare Degli Esposti che è andato via per sua decisione e tiene ancora in stand bye mister Cangelosi per una eventuale riconferma che resta una concreta possibilità. I tifosi attendono con impazienza novità definitive. Lo si evince chiaramente anche dai post scritti sui gruppi social dedicati alla Casertana. C'è voglia di ripartire con rinnovato entusiasmo e con ambizioni importanti nel prossimo campionato. Probabilmente la squadra del futuro non potrà coltivare immediatamente il sogno portato avanti con tanta fatica nella stagione appena finita che, pur se cominciata con grave ritardo per via delle vicende legate al ripescaggio, è finita in un entusiasmante crescendo che ha lasciato sperare nell'immediata promozione in B.



Una speranza svanita a causa della cocente e inattesa delusione legata alla sconfitta interna con la Juventus Ng (dopo il blitz in Piemonte) proprio quando la strada per la qualificazione ai quarti sembrava spianata. Non sempre giovane significa incapace di lottare per i vertici: da ultimo lo ha dimostrato la Juve Stabia quest'anno (con uno stadio, però, dove si è già giocato in B). Ma molto dipenderà dalla bravura del direttore sportivo su cui ricadrà la scelta di D'Agostino, dagli investimenti per la squadra e dall'allenatore che la guiderà. Come detto, novità sono attese a breve su tutti i fronti. Il presidente è intenzionato a convocare una conferenza stampa non appena avrà annunciato il nuovo ds e il mister, forse già per il weekend.

L'IMPIANTO

E quella sarà l'occasione giusta anche per dare ulteriori informazioni sul. Il titolare di, socia di maggioranza della concessionaria dei lavori di ricostruzione, martedì ha dichiarato che il, che i lavori cominceranno a pieno ritmo dopo l'estate (in ritardo, comunque, rispetto a quanto annunciato nel corso degli ultimi mesi; così si perde il vantaggio di lavorare nei mesi di sosta del campionato) e che reperire inecessari per realizzare l'imponente opera unitamente al nuovo circolo del tennis in zona ex Saint Gobain, non sarà un problema. Qualche segno tangibile di novità al Pinto si avrà già a fine mese quando, nell'ottica dell'apertura del cantiere, la curva nord dovrebbe essere isolata con recinzioni e betafender come richiesto dalle normative di sicurezza. La tifoseria, però, spera di poter toccare quanto prima con mano le mura nuove di zecca dello stadio progettato da