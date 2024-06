Sicurezza “Pinto”: l'iscrizione non è a rischio e probabilmente già oggi la Questura darà il via libera alla Casertana ma serviranno degli accorgimenti alla videosorveglianza. Nessuna preoccupazione, si può provvedere entro l'inizio del campionato ed è già successo nelle scorse stagioni prima della C. Pare che sia intenzione degli ispettori della questura chiedere un adeguamento dell'illuminazione nella zona retrostante i Distinti, per favorire una miglior qualità delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.



Una necessità riscontrata dopo i tafferugli avvenuti tra alcuni tifosi rossoblu dopo la partita di playoff contro la Juventus Next Gen proprio in quella zona dello stadio e nel corso delle indagini della Digos per individuare i responsabili di quei fatti. Episodi che seguono quelli gravi avvenuti a dicembre scorso in occasione della partita contro il Foggia (ci fu anche un'invasione di campo con la rottura dei cancelli della recinzione poi riparati).

APPROFONDIMENTI Benevento-Carrarese 2-2, addio finale playoff Vicenza-Avellino 2-1: addio al sogno Vicenza-Avellino, probabili formazioni: «Lupi è la vostra notte magica»

Come detto, anche qualora la questura dovesse indicare oggi la necessità di eseguire quei piccoli accorgimenti, l'iscrizione al campionato della Casertana non è a rischio. Già in giornata (il termine scade domani), siccome il resto della documentazione è già pronta, il club potrebbe inoltrare la domanda agli uffici della Lega con tanto di fidejussione da 350mila euro, tassa di iscrizione e parametri economici-finanziari, oltre ai requisiti strutturali del “Pinto”.

Le manovre

Si dà così il via alla stagione sportiva 2024-25: in relazione allo staff tecnico, novità ufficiali ci saranno in settimana con la riconferma quasi certa del diesse Degli Esposti e l'addio a Cangelosi che dovrebbe essere formalizzato mercoledì a margine di un incontro già fissato con D'Agostino. Salvo ribaltoni la Casertana cambierà allenatore. Come è noto, il presidente vuole riportare il tecnico della Roma Primavera Guidi in rossoblu e lo sentirà dopo aver parlato con Cangelosi. In questi giorni il tecnico toscano, lo ha confermato lui stesso dopo la finale per lo scudetto Primavera persa contro il Sassuolo, parlerà di futuro con la Roma. Non si è sbilanciato Guidi circa la sua permanenza in giallorosso ma l'amicizia con D'Agostino è salda, la voglia di tornare alla Casertana grande e alla fine l'impressione è che sulla panchina dei falchetti sarà proprio lui a sedersi nella prossima stagione.

Una scelta ponderata anche per via delle idee tattiche dell'allenatore toscano che predilige il 4-3-3 e che nella rosa dei falchetti troverebbe calciatori adatti a quel sistema di gioco. Soprattutto quelli più giovani che con quel modulo si trovano maggiormente a loro agio. In cima alla lista dei talenti di proprietà della Casertana da valorizzare (e in questo Guidi ha dimostrato di essere un maestro) c'è Camillo Tavernelli che, appena 24enne, ha confermato a suon di assist, gol e ottime prestazioni di poter diventare un vero e proprio crack in serie C nella posizione di esterno sinistro del tridente.

Poi c'è Galletta: il 18enne esterno piace al tecnico toscano che provò a portarlo alla Roma Primavera a gennaio scorso ma poi non se ne fece più nulla. E ancora, il centrocampista Matese e l'esterno destro Paglino (21 anni), impiegato pochissimo da Cangelosi ma che con il gol segnato alla Juventus Next Gen nei playoff ha confermato di avere stoffa da vendere. Dovranno ritagliarsi un ruolo da protagonisti in una rosa che naturalmente avrà anche tantissimi esperti (Carretta, Calapai, Anastasio e Toscano tra i più probabili riconfermati al momento), ma a Guidi piace puntare sui giovani. Un progetto tecnico che comincerà a prendere una forma più concreta nei prossimi giorni.

I lavori

Così come quello relativo allo stadio nuovo: in settimana, dopo la sottoscrizione tra oggi e domani di contratti con nuovi finanziatori, sarà annunciata la data di inizio dei lavori (approssimativamente intorno al 20 giugno). Probabilmente si conosceranno anche i nomi dei nuovi soci (e investitori) della concessionaria dei lavori(al momento con l'Aurora Immobiliare ci sono). Un passo alla volta in una settimana che si preannuncia ricca di novità.