Nove punti in otto gare, classifica da zona playout nel girone di ritorno. Cangelosi finisce sulla graticola e il derby di Avellino ne riassume puntualmente i motivi. Modulo iniziale inadatto alla squadra, Rovaglia in panchina nonostante le buone prestazioni e l'assenza di Montalto, calciatori accantonati o addirittura dimenticati. Al netto dei molteplici infortuni e di un bel pizzico di malasorte in alcuni episodi, le incongruenze del mister sono evidenti. La splendida macchina dei dodici risultati utili consecutivi si è inceppata, sacrificata sull'altare di una eccessiva prudenza che poco aveva prodotto nelle fasi iniziali del girone d'andata e che altrettanto poco sta producendo in questo ultimo mese e mezzo di stagione con l'aggravante che ora la condizione atletica c'è (lo ha sottolineato lo stesso allenatore).

La difesa a tre a cui mister Cangelosi si è affidato almeno inizialmente nelle ultime partite non funziona: la squadra subisce ugualmente gol (5 nelle ultime tre gare) e con quello schieramento fa fatica a segnare (solo due su rigore a fronte dei cinque complessivi realizzati, i restanti, però quando con Monterosi e Avellino, però, si era tornati alla difesa a quattro dopo il ripensamento del tecnico). Rovaglia, ingaggiato per sopperire all'assenza di Montalto, non è mai stato schierato da titolare nonostante, nei pochi scampoli di gara in cui è stato impiegato (60 minuti in quattro gare), abbia dimostrato di poter essere il perno offensivo di cui la Casertana ha bisogno, segnando anche un gol (contro il Monterosi) e sfiorandone un altro (ad Avellino). Ancora la gestione dei cambi: solo tre a partita in media a fronte dei cinque disponibili. Anche al "Partenio-Lombardi", Taurino, Galletta e Turchetta (gli altri attaccanti a disposizione) sono rimasti in panchina nonostante ci fosse da rimontare. Inoltre, commentando l'infortunio di Toscano e l'emergenza in mediana, lunedì sera il mister ha detto: «In questo periodo non posso comprare altri centrocampisti» dimenticando che in panchina un altro centrocampista c'è e si chiama Matese.

I fatti e i risultati, insomma, danno torto a Cangelosi e anche la proprietà non sembra contenta delle ultime scelte dell'allenatore. Al momento il tecnico non dovrebbe rischiare l'esonero ma l'immenso credito di fiducia che si era ampiamente guadagnato nella seconda metà della scorsa stagione e nella prima metà di questa si sta rapidamente esaurendo. Perché, la percezione è netta, sarebbe bastato un pizzico di coraggio in più, una buona dose di sana tensione da trasferire al gruppo squadra per migliorare nettamente la classifica attuale della Casertana: senza compiere imprese da ricordare.

Non può si recriminare sulle sconfitte di Benevento e di Avellino (peraltro non del tutto meritate) né sul pareggio di Catania. Ma sui due punti in tre gare in casa contro avversarie oggettivamente alla portata come Messina, Latina e Potenza si. Con tre vittorie in quelle tre partite giocate al di sotto degli standard dai falchetti, ora la Casertana avrebbe sette punti in più e sarebbe seconda a meno quattro dalla Juve Stabia. Tornare indietro non si può, riflettere su quello che non ha funzionato si. E in quest'ottica una prima ammissione di responsabilità da parte del mister c'è stata. «Il primo quarto d'ora siamo stati troppo timorosi e forse con quel tipo di disposizione ha dichiarato nel dopo gara di Avellino - posso aver un attimino influenzato il loro inizio».

Punto e a capo. Perché domenica c'è il Brindisi (trasferta consentita ai tifosi ospiti purché con la Fidelity card) e da qualche parte bisognerà pure ricominciare. Ancora una volta bisognerà fare la conta dei disponibili. Toscano non è riuscito a finire la gara (e non è stato possibile neppure sostituirlo perché gli slot per i cambi erano stati esauriti); Celiento nel finale ha avvertito un problema ed ha stretto i denti. Difficile recuperare Proietti, Montalto e Damian. Sarà un'altra gara da affrontare in emergenza. Ma questa Casertana, nel girone d'andata, ha dimostrato di essere più forte anche dalle emergenze. Basterà semplicemente ritornare al passato e restituire alla squadra le sue certezze in termini di moduli e ruoli. Perché qualcosa di grande si può ancora fare.