Pericoli Yildiz e Iling-Junior sulla corsa della Casertana verso la serie B. I due calciatori, mercoledì, hanno giocato e vinto la finale Coppa Italia con la prima squadra della Juventus e sabato potrebbero tornare in campo contro i falchetti per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di serie C. Entrambi i giocatori, pur avendo cominciato con la Juventus Next Generation sono in pianta stabile in prima squadra già da tempo ma, avendo rispettivamente 19 e 20 anni, restano ancora arruolabili per l'under 23.

La Casertana, dunque, potrebbe trovarsi di fronte altri due calciatori di assoluto valore domani sera (ore 20,30), al Pinto, sebbene il club piemontese, anche alla luce dell'impegno di lunedì a Bologna, potrebbe rinviare la decisione sempre che la squadra vada avanti nei playoff.

Cangelosi tiene in considerazione l'eventualità e prepara le contromisure. In ogni caso il gol di Curcio e la vittoria di martedì ad Alessandria sono motivi più che sufficienti per affrontare la gara con grande fiducia. In quanto testa di serie i falchetti passano il turno anche perdendo con un solo gol di scarto. Però mister Cangelosi e i suoi calciatori non hanno alcuna intenzione di prendere l'impegno sotto gamba e sono pronti ad affrontare la gara con lo spirito di sacrificio che ancor prima del bel gioco, ha contraddistinto le gare della Casertana in questo inizio dei playoff.

Tornata dalla trasferta piemontese mercoledì in serata in treno, la squadra, ieri, ha ripreso ad allenarsi al "Pinto". Sospiro di sollievo per il difensore centrale Bacchetti, sostituto nella ripresa martedì sera per un fastidio all'inguine, si è fermato in tempo e non ha riportato un infortunio grave. Ieri è rimasto fermo a scopo precauzionale e domani, probabilmente, non sarà in campo: però è sventata l'ipotesi di un lungo stop. Pronti a sostituirlo uno tra Soprano e Sciacca con quest'ultimo in vantaggio. I falchetti hanno svolto lavoro prevalentemente di scarico. Si gioca ogni tre giorni e la freschezza atletica, a questo punto della stagione, conta forse più dei fattori tecnico-tattici. Del resto, giocando ogni tre giorni, di tempo per preparare specificamente le partite ce n'è poco.

Cangelosi, che nel pomeriggio guiderà la seduta di rifinitura prima della conferenza stampa prepartita, potrebbe operare altri cambi in formazione. In particolare potrebbe decidere di dare un po' di riposo a Montalto così come fatto con Curcio martedì sera. Si pensa ad una gara per volta ma allo stesso tempo a centellinare le energie in vista di eventuali prossimi impegni nei playoff. Grande curiosità anche in ordine all'assetto tattico che Cangelosi vorrà indicare alla sua squadra. Molto fluido quello al "Moccagatta" di Alessandria con tanti accorgimenti volti ad arginare le migliori bocche da fuoco dei bianconeri, pur senza rinunciare alle proiezioni offensive. Diversi i cambi di posizione nella Casertana, rispetto all'abituale 4-2-3-1 degli ultimi impegni di regular e post season e diversi anche gli avvicendamenti tra calciatori nelle varie zone di campo durante la partita. Il risultato ma anche la traversa colpita da Casoli e il gol clamorosamente fallito da Montalto confermano la validità della strategia di gara di Cangelosi.

Distrazione difensiva

Peccato per la distrazione difensiva nel finale (fa il paio con quella che poteva costare carissima contro il Cerignola) che ha consentito alla Juventus di sfiorare il pareggio con Muharemovic che però ha colpito la traversa. Al tecnico Brambilla mancherà Ngonge, squalificato dopo la seconda ammonizione nei playoff: una perdita significativa per la Juventus NG visto che il calciatore, sull'esterno, martedì è stato uno dei più propositivi costringendo Carretta, soprattutto nel primo tempo, a giocare molto più basso del solito. Per il resto tutti a disposizione dei due allenatori. Ci si gioca il secondo turno della fase nazionale, l'ultimo in cui ci saranno ancora teste di serie (Avellino, Torres, Padova e la miglior classificata delle vincenti di questo turno che attualmente sarebbe la Carrarese). Poi la final four. Si entra nel vivo, insomma, della competizione che assegnerà l'ultimo posto per la serie B. E la Casertana ha dimostrato di esserne protagonista a pieno titolo. Domani serve un ulteriore sforzo per approdare al turno successivo.