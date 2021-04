Casertana, derby con cinque assenti e Guidi: «La Juve Stabia è in forma»

Turchetta infortunato, Cuppone in forte dubbio per via di una distorsione alla caviglia, Del Grosso, Rosso, Hadziosmanovic e Avella squalificati: la Casertana è in emergenza in vista del derby di domani (12.30) contro la Juve Stabia.

«È una squadra in forma, viene da cinque vittorie consecutive e pur avendo cambiato molto la squadra sul mercato ha una identità ben precisa e gioca un buon calcio. Dobbiamo dare il massimo e tornare negli spogliatoi senza rimpianti, come dico sempre ai ragazzi prima delle partite».

La partita vale molto in chiave playoff: «Ma di quell'obiettivo non voglio più parlare. Ogni volta che discutiamo di alzare l'asticella commettiamo errori non da noi. La squadra è giovane, gli sbagli sono fisiologici. Chi sa, con la spinta e la pressione del pubblico di Caserta che è tra i più calorosi, forse avremmo avuto qualche punto in più».