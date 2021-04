Juve Stabia verso il derby di Caserta, Vallocchia: «Vogliamo arrivare in alto»

Il derby con la Casertana alle porte, la settimana che vale un campionato ad un tiro di schioppo. Domenica alle 12.30 un autentico “aperitivo” al Pinto di Caserta, mercoledì al Menti con il Catanzaro, e domenica, sempre in casa con il Foggia. Sette giorni in cui la Juve Stabia può giocarsi tutto, sicuramente il quinto posto e, chissà, anche qualche residua chance di raggiungere i calabresi a ridosso del podio: «È un girone difficilissimo il nostro - queste le parole del centrocampista Vallocchia, intervenuto in una trasmissione on line sulla squadra di Padalino - Ci sono diverse squadre di rango, il nostro obiettivo è arrivare quanto più in alto possibile». Passando, è il caso di dirlo, per le forche della prossima settimana.

Cerca l’ottavo successo esterno consecutivo, l’undici gialloblù, che si affida al centrale, divenuto pedina inamovibile, oggi, ma anche domani: «In questi giorni il direttore Todaro ha avuto parole lusinghiere per me – spiega -, e sentire la fiducia della società, come del mister, che è stato uno dei motivi per cui ho scelto la Juve Stabia, non può che far piacere. Spero di dare il meglio fino alla fine. Ci aspetta ancora tanto da giocare, ma sono convinto che anche ai playoff ci faremo valere».