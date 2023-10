È il marocchino Serbouti dopo un'ora di gioco a regalare al Latina la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, nella gara dell'abbondante turnover da ambo le parti. Match comunque dal ritmo sostenuto, molte le occasioni rispetto al risultato finale di 1-0. Tanto, troppo turnover da entrambe le parti con i pontini che hanno provato una formazione sperimentale mentre ciò che rimaneva della Casertana, riempita con tantissimi giovani, ha cercato di limitare i danni in un "Francioni" semideserto (una trentina i tifosi ospiti).

Cangelosi ne ha approfittato per provare addirittura un modulo nuovo. Via il tradizionale 4-3-3, dentro un 5-4-1 che ha fatto storcere un po' la bocca agli esteti del calcio. Paglino, Gigliofiorito, Cadili, De Falco e Lusciano sono andati a protezione di un Marfella (al suo esordio) straordinario che ha parato l'impossibile, Galletta, Del Prete, Matese e Taurino hanno giostrato in mediana lasciando a Monaco il compito di agire in avanscoperta nel cuore della difesa pontina. Di Donato ha risposto con il classico 3-5-2 con Jallow e Fabrizi in prima linea. La partita è stata equilibrata e combattuta perché se è vero che il Latina ha fatto di più è altrettanto vero che i giovani falchetti hanno impegnato spesso e volentieri Bertini, provvidenziale in diverse occasioni. Le prime conclusioni nello specchio della porta sono tutte ospiti. Al 14' il sinistro da fuori di Matese costringe ad impegnativo intervento Bertini. Poi una fase di stanca dove la partita ristagna per dare qualche emozione nuovamente poco prima della mezz'ora. Al 27' Del Prete, sempre dalla distanza, ci prova con il destro bloccato da Bertini. Due giri di lancette dopo' Polletta imbecca De Santis, traversone per Fabrizi, destro in corsa alto. Poi sale nuovamente in cattedra Polletta, che si accentra e indirizza il tiro di sinistro sotto l'incrocio, saetta sventata da Marfella.

Al 34' errore difensivo del Latina, Galletta ha la porta spalancata, ma Bertini è provvidenziale in uscita. Come lo è un minuto dopo Marfella nell'intercettare il colpo di testa di Di Renzo, da angolo di Cittadino, che tocca la parte alta della traversa. Cinque minuti dopo Bertini è di nuovo in evidenza sul diagonale a mezza altezza di Taurino dal limite dell'area.

In avvio di secondo tempo cross dalla sinistra di Gallo, deviazione di Fabrizi debole tra le braccia di Marfella. Il Latina è seriamente pericoloso quando Fabrizi (10') raccoglie la sponda di Jallow e in girata trova un reattivo Marfella. Altra occasione al 12': corner di Cittadino, si avvita Jallow e Marfella dice puntualmente no. I pontini spingono e collezionano angoli a ripetizione e trovano il gol al 17': Serbouti schiaccia a terra sulla parabola di Cittadino e il pallone si spegne all'angolo.

La reazione della Casertana tarda ad arrivare, merito della difesa nerazzurra quantomai precisa e sempre sul pezzo. Raddoppio sfiorato dai pontini (35'), sempre da situazione da corner, con Marfella in tuffo sul colpo di testa di Mastroianni. Stesso discorso per Fella che due minuti dopo arpiona la palla, cerca il gol da posizione defilata e trova l'esterno della rete. Al 39' si registra una staffilata di Del Sole parata e terra da Marfella. L'esterno ci riprova al 41', ma stavolta la mira è imprecisa.

In pieno recupero Marfella legittima la palma del migliore in campo, arrivando sull'incornata di Fabrizi nel cuore dell'area di rigore. Adesso si può tornare, per entrambe, a pensare al campionato.