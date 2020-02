Il rammarico è tanto. Perché quando sei in vantaggio di due gol, dopo mezz'ora, in trasferta, pensi che non potresti mai perderla. Invece il gol subito pochi minuti dopo il 2-0 ha deciso il match. E poi nella ripresa la squadra ha avuto il braccino corto, la paura di vincere ed ecco che è giunto il settimo pareggio nelle ultime nove partite.

A piccoli passi verso la salvezza, anche grazie alle disgrazie altrui (vedi sconfitta interna del Picerno). Ci si aspettava la reazione immediata dopo l'incredibile ko interno con la Vibonese, è arrivata nella prima mezz'ora. Poi il gol casuale di Provenzano e l'infortunio di Zito hanno minato qualche certezza di troppo, ed il gioco è fatto. Avvio compassato della squadra di Ginestra: prova ad agire solo in ripartenza, fino al 10' quando si vedono i primi sprazzi della squadra rossoblù con la giocata centrale di Zito per D'Angelo non sfruttata a dovere da Longo. Molto in palla il tridente offensivo della Sicula Leonzio che crea più di una difficoltà alla Casertana, costringendo i portatori di palla dei falchetti a cercare altre soluzioni e i centrocampisti a trasformarsi in difensori aggiunti per i raddoppi.

Dura poco però. Ovviamente nel calcio la tattica e l'organizzazione non sono tutto, ma ci sono anche altri fattori, come l'esperienza della Casertana che, in appena cinque minuti, indirizza il match con l'uno-due che sembra devastante. Una serie di disattenzioni dei giocatori bianconeri permettono ai falchetti di scappare sul 2-0. La goffa autorete di Bariti e l'ingenuità di Ferrara che stende D'Angelo per il rigore poi trasformato da Castaldo sembrano il preludio ad una sfida in carrozza per la Casertana. Un doppio vantaggio per niente prevedibile dopo quello che si era visto in campo nei primi venti minuti. Ma tant'è. Il rammarico, per la Casertana, è tutto qui. Perché il doppio vantaggio dura poco più di due minuti, il tempo che la Sicula Leonzio, su schema da calcio d'angolo, ritorna in partita con Provenzano. Un vero peccato, anche perché la rete che riapre il match ringalluzzisce la formazione bianconera che tenta una sorta di assedio verso la metà campo della Casertana, senza però riuscire a spezzare la resistenza della squadra di Ginestra. Come cambiano le partite. Infatti anche nel secondo tempo il canovaccio resta pressoché simile. La Sicula Leonzio tenta sin dall'inizio a riversarsi in avanti, alla ricerca del pareggio. Con 45' davanti, la formazione siciliana vorrebbe addirittura vincerla, per dare continuità alle tre vittorie consecutive, mentre la Casertana deve fare di necessità virtù, anche perché la stanchezza inizia ad affiorare ben presto nella mente e nelle gambe dei giocatori campani. I falchetti si difendono con ordine, purtroppo non riescono a contrattaccare come vorrebbero e come desidererebbe Ginestra.

I cambi del tecnico rossoblù sono anche tesi alla conservazione del risultato, senza snaturare eccessivamente la mentalità della squadra. A dieci dalla fine, però, arriva la doccia fredda per la Casertana, proprio quando pregustava già il sapore della vittoria. Il tocco di mano di Caldore pareggia il computo dei rigori e del risultato (più importante), un'altra mano galeotta quella di Petta nell'area avversaria nega alla Casertana il nuovo vantaggio. Forse per quanto visto è il risultato più giusto, ma per i campani il rammarico è sicuramente maggiore. Perché in vantaggio di due gol, non può certo farsi rimontare. È un altro punticino verso la salvezza (+3 sul Picerno), ma poteva essere maggiore il divario sui playout.

