Casertana-Latina finisce 1-1: ad Anastasio risponde Ercolano

Solo uno a uno seppure con qualche rammarico. La Casertana rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, pareggia con il Latina e dice addio per il momento al sogno primo posto.

Peccato perchè i falchetti cominciano con il piglio perso da qualche settimana. Pressing alto, tanti uomini in zona palla e numerosi cross dalla corsia laterale. Il Latina si affida al rapido contropiede spesso con efficacia. Pur esprimendo un sostanziale dominio la Casertana fatica a trovare la via del tiro. Il vantaggio arriva con una magistrale punizione di Anastasio da circa trenta metri al 25'. Per il resto fioccano i cross ma Fasolino resta praticamente inoperoso.

Deve invece impegnarsi Venturi su Del Sole mentre Fella spreca in avvio un gran contropiede. Nella ripresa la traccia della gara resta la stessa. Su un tiro cross di Tavernelli la difesa avversaria sventa sulla linea mentre al 12' Riccardi impegna Venturi bravo come Fasolino, pochi minuti dopo a respongere un gran tiro di Curcio.

Il pari del Latina arriva in contropiede al 23' con Ercolano bravo a finalizzare un bel contropiede. La Casertana cerca di riportarsi in vantaggio, quasi ci riesce al 43'n con Curcio che colpisce la traversa ma non basta. Finsce 1-1.