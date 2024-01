«Lavoro, equilibrio, ambizione». Parola del diesse Degli Esposti: così deve ripartire la Casertana dopo l'inattesa sconfitta di domenica contro il Messina. «Una partita giocata male da tutti e persa meritatamente. Non ci voleva, era un crocevia importante della stagione, però fa parte del percorso». Tutti dispiaciuti, tutti delusi perché una vittoria avrebbe proiettato i falchetti a soli tre punti dalla vetta: «Vero, però dobbiamo imparare a conservare equilibrio nelle sconfitte così come lo abbiamo avuto nelle vittorie. Dodici risultati utili consecutivi ci hanno reso inconsciamente presuntuosi, forse. E non va bene. Forse ha contribuito la forzata assenza dei tifosi allo stadio o il richiamo di preparazione atletica che abbiamo fatto per chiudere la stagione in crescendo. Però, una sconfitta non cancella quanto di buono è stato fatto finora».

E certi allarmismi, spiacevoli ricostruzioni e sussurri circolati sui social proprio non sono piaciuti. «Eccessivi. Comunque torniamo al lavoro come abbiamo sempre fatto e ci concentriamo sulla partita di Benevento, molto sentita dai tifosi. È un bene che arrivi dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Perché una cosa è certa, noi tutti siamo ambiziosi ma le cose importanti le dobbiamo costruire domenica dopo domenica senza fare voli pindarici». Sotto dunque con la partita di lunedì al "Vigorito", senza dimenticare la campagna acquisti. «Seguiamo tutti i terzini sinistri che sono sul mercato. Da Nicoletti a Cugnata (era già l'anno scorso a Caserta ed è stato ceduto in B, in prestito, allo Spezia ndr) a Corsinelli ogni nome può essere quello giusto. Ma valutiamo con grande attenzione». Perché gruppo e qualità dei singoli convincono lo staff e perché per migliorare la Casertana vista fino a domenica è faccenda complicata. Deli e Bacchetti sono arrivati, arriverà anche il terzino sinistro e dopo si vedrà se ci sarà occasione di fare anche altro. Però il diesse ha le idee chiare su come archiviare quanto prima la partita contro il Messina e certamente ce le ha mister Cangelosi.

La strada è ripartire subito con una grande prestazione innanzitutto e possibilmente anche con un risultato positivo a Benevento. Perché c'è un'altra cosa di cui alla Casertana sono certi: se la squadra gioca come ha dimostrato tante volte di saper fare, può vincere contro qualunque avversario e su qualsiasi campo. Altrimenti non sarebbe arrivata al secondo posto nonostante il pesante gap di condizione e preparazione di inizio campionato. All'equilibrio, il lavoro e l'ambizione, dunque, si aggiunge la sicurezza che non deve trasformarsi in sicumera, come probabilmente è accaduto domenica.

Oggi si torna in campo per gli allenamenti. Cangelosi ha concesso alla squadra un giorno in più a casa perché a Benevento si gioca in posticipo (lunedì alle 20.45). Da verificare le condizioni di Celiento e Tavernelli ma l'attaccante umbro non desta particolari preoccupazioni, già sabato ha corso durante la rifinitura e dovrebbe essere disponibile. Serve perché, invece, mancherà Montalto per squalifica.

Intanto, novità arrivano sul fronte nuovo "Pinto". Ieri c'è stato un ulteriore scambio di documenti con il Comune ed è stata completata la consegna del progetto esecutivo a corredo della convenzione firmata prima di Natale. Passaggio puramente tecnico: il resto è già stato sistemato. Ora le ultime autorizzazioni, poi via al cantiere in primavera.