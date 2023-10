Marfella convince. Il portiere ex Napoli, terzo nella squadra tricolore, a Latina, in Coppa Italia, ha confermato di essere in gran forma e potrebbe insidiare la maglia numero uno al titolare Venturi anche in campionato. Mister Cangelosi ha difeso l'estremo difensore ex Reggiana dopo il gol da dietro il centrocampo subito dal catanese Chiricò domenica, però le indecisioni del pur bravo portiere che, si ricorda, l'anno scorso ha vinto il campionato in Emilia, sono molteplici e si sono ripetute anche in altre partite. Con la buona prova di Latina, dunque, Marfella lancia la sua forte candidatura per una maglia da titolare già domenica a Teramo contro il Monterosi.

Tante le buone indicazioni arrivate dalla giovanissima squadra schierata da Cangelosi al "Franciosi".

APPROFONDIMENTI Giugliano, è cominciata l'era Bertotto: «Rosa assortita: giocherò per vincere» Juve Stabia, Pagliuca si coccola i suoi giovani: «Siamo la squadra di Castellammare» Casertana, ko in Coppa: passa il Latina 1-0

La sconfitta per 1-0, visto il gap di esperienza che i falchetti pagavano rispetto agli avversari, è da considerarsi un risultato più che onorevole. Soprattutto, conferme sono arrivate dall'esterno offensivo Galletta delle cui doti tecniche il diesse Degli Esposti e Cangelosi hanno una grande considerazione. Proprio Degli Esposti lo portò alla juniores della Casertana, nell'estate del 2022, prelevandolo dal settore giovanile della Ternana e già nella passata stagione l'attaccante ha cominciato ad allenarsi con la prima squadra per poi aggregarsi al ritiro di luglio. Debutto tra i professionisti per lui, come per tanti altri protagonisti della formazione juniores che nella scorsa stagione hanno vinto il campionato regionale. Del Prete (anche lui in ritiro con la prima squadra) ma anche Aceti, De Falco e tanti altri hanno giocato per la prima volta una gara tra i pro e la società, nel medio periodo, ci punta moltissimo, lo ha confermato anche il diesse dopo la gara di Latina.

Nel frattempo, a Caserta, i titolari della prima squadra continuano a preparare la trasferta di Teramo, dove affronteranno il Monterosi. La pausa di Coppa rispetto al ritmo di una gara ogni tre giorni sostenuto da metà settembre, consentirà a quelli che finora hanno giocato praticamente sempre in campionato, di ristorarsi dalle fatiche e dagli acciacchi delle prime cinque giornate del torneo. Mai finora, dall'inizio della stagione, i falchetti hanno potuto disputare una settimana di allenamenti senza l'assillo della partita. Questa è la prima volta e lo staff spera di avere risultati tangibili già domenica.

Serve una crescita nella condizione perché quella vista contro il Catania era addirittura preoccupante. Troppo lenti e impacciati, rispetto agli avversari, i rossoblù hanno dato un'impressione di inferiorità troppo netta: e la differenza tra i valori in campo, nelle due formazioni, sulla carta non è così ampia. Confermato che si tratta di un problema fisico, Cangelosi spera che gli allenamenti svolti in questi giorni consentano alla squadra di ritrovare un po' di brillantezza e fiato da coniugare a quella qualità tecnica ed all'impegno che finora mai sono mancati. Presto per guardare la classifica, lo sottolineano tutti e dopo cinque giornate (sei per le altre del girone) è pure vero. Però la speranza dei tifosi è che la squadra non resti troppo attardata rispetto alla posizione playoff perché quello è un traguardo raggiungibile. «Abbiamo le doti per disputare un buon campionato una volta risolti i problemi di condizione» ha detto Cangelosi dopo la pesante sconfitta di Catania. Ed i curricula dei calciatori della rosa lo confermano. Ancora da verificare le condizioni di Toscano che soffre di un problema al costato. Quasi sicuro assente, invece, Turchetta, che è alle prese con una lussazione alla spalla. Sempre ai box i lungodegenti Aya e Fabbri, per il resto il tecnico palermitano contro il Monterosi, dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa.