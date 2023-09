Penultima domenica senza calcio, quella di ieri, per la Casertana che, dopo il sospirato ripescaggio in Lega Pro di mercoledì scorso, osserverà due turni di riposo prima di fare il suo esordio il 17 settembre al Pinto nell'intrigante derby contro il Benevento. Le prime due giornate di campionato, lo ricordiamo, la Casertana le recupererà il 27 settembre sempre al Pinto contro il Monopoli e l'11 ottobre in quel di Messina. E stasera presentazione della squadra al Belvedere di San Leucio.

Oggi ripresa degli allenamenti per la squadra attualmente a disposizione del tecnico Cangelosi che entro questo fine settimana avrebbe intenzione di giocare un'amichevole, chiaramente contro una squadra nell'orbita dei dilettanti, operazione che gli è stata preclusa per l'intera fase precampionato proprio per la situazione di incertezza in cui si trovava la Casertana, appesa a quelle che erano le decisioni della giustizia sportiva, prima, e civile, poi, riguardo le aspettative di ripescaggio.

Fatto sta, però, che almeno fino a ieri, la Casertana non è ancora in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma dedicata alla registrazione dei contratti e, quindi, dei tesseramenti di quei giocatori che comporranno la rosa definitiva della squadra nella stagione che in questi giorni ha avuto il suo inizio considerando gli anticipi di venerdì e sabato scorsi.

Il club presieduto da Giuseppe D'Agostino ha tempo per completare il mercato fino alle 20 di venerdì prossimo. Ad ogni buon conto, il direttore sportivo rossoblù Alessandro Degli Esposti non sta certo con le mani in mano e sta proseguendo con tanta intensità e determinazioni i contatti intrapresi già nei giorni scorsi in modo da regalare a Cangelosi una squadra sulla quale lavorare per un campionato che possa regalare più di una soddisfazione.

Gli obiettivi del diesse rossoblù sono noti a partire da un portiere da affiancare al neo arrivato Venturi in considerazione della partenza di Curtosi, estremo difensore che ha fatto l'intero ritiro a Roccaraso ma che era stato aggregato al gruppo nella malaugurata ipotesi in si fosse verificato il ripescaggio. La lista della spesa di Degli Esposti, tuttavia, si allunga con un paio di difensori, sia terzino che centrale a completamento di un organico che oggi dovrebbe far registrare l'arrivo di Anastasio dal Monza; di una mezzala e di una punta centrale.

Nelle scorse ore di nomi ne sono usciti davvero tanti di quelli accostati al club rossoblù a partire da Daniele Celiento, ventinovenne calciatore di proprietà del Bari ma che per avere spazio dovrà accontentarsi di tornare in serie C dopo l'esperienza nella passata stagione nelle file del Cesena. Celiento, cresciuto nelle giovanili del Napoli, vanta una lunga esperienza in Lega Pro con le casacche di Pistoiese, Siena, Viterbese e Catanzaro, oltre a bari e Cesena. Celiento, originariamente terzino destro, può ricoprire, comunque, anche il ruolo di centrale difensivo. Ad ogni buon conto, riguardo proprio alla corsia di destra del pacchetto difensivo, resta sempre calda la pista che porta a Francesco Corsinelli del Gubbio.

Per quanto concerne il settore di centrocampo, conferme arrivano circa l'interessamento della Casertana per Mirko Gori, trent'anni, in uscita dalla Triestina ma con alle spalle oltre nove stagioni consecutive tra massima serie e serie B con la maglia del Frosinone.

Ma il piatto più ricco in termini di numeri riguarda il fronte offensivo. Confermati, infatti, i contatti con Michael Fabbro, da poco svincolatosi con la reggina, così come per l'attaccante, ormai ex Juve Stabia, Manuel Ricci che ha alle spalle diversi campionati di Lega Pro nelle file di Matera e, soprattutto, Potenza. Nome pesante è quello circolato nelle scorse ore, anche per il quale ci sono conferme da parte dell'ambiente rossoblù circa l'interessamento della Casertana. Ci riferiamo ad Alessio Curcio, esperto attaccante di proprietà del Catanzaro che, però, non rientrerebbe nei piani tecnici della squadra neo promossa in serie B. Curcio, originario di Benevento, vanta una lunga esperienza in Lega Pro con le casacche di Casale, Renate, Nuorese, Arzachena, Vicenza, Catania e Foggia. Smentito, invece, l'interesse per l'altro attaccante Pablo Vitali, nome circolato sul web ma del quale non abbiamo avuto riscontro.