Ranghi misti e campo ridotto. La partitella di fine allenamento di ieri non svela indizi sul possibile schieramento della Casertana contro il Brindisi. L'unica certezza è che Montalto non ha ancora fatto rientro da Cesenatico, dove sta curando l'infortunio muscolare al polpaccio, e quindi non sarà con la squadra in vista della gara di domani (ore 18.30) al "Pinto". Il bomber, però, dovrebbe essere in buona condizione e arruolabile già per la supersfida di Castellammare contro la Juve Stabia capolista del 4 marzo, anticipata alle 20.30 perché sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Montalto, infatti, oltre a sottoporsi alle terapie necessarie ad assorbire l'infortunio muscolare al polpaccio, ha continuato ad allenarsi per farsi trovare subito pronto una volta guarito.

Al campo non c'era neanche il direttore sportivo Degli Esposti che giovedì in serata è tornato in Umbria dove vive la sua famiglia: ieri, purtroppo, è venuto a mancare il nonno del dirigente. C'era invece, ancora con il gruppo, il centrocampista Damian che quindi, come previsto, è pienamente recuperato. Sarà lui ad occupare un posto in mediana: un recupero provvidenziale viste le assenze contemporanee dei due play Proietti e Toscano.

Proprio Damian, in un'occasione in questo campionato (a Francavilla) fu impiegato come uomo d'ordine in mediana per sostituire l'assente Proietti. Casoli, Matese e Deli gli altri centrocampisti disponibili.

Tiene banco, però, la questione modulo. Mercoledì, in un incontro con la dirigenza, si è fatto il punto della situazione circa le ultime scelte dell'allenatore. Il 3-4-3 non ha convinto molto, soprattutto negli scampoli iniziali di gara in cui è stato impiegato contro Monterosi e Avellino. Ci si attende un'inversione di rotta oltre che nel risultato anche che nel gioco. Perché quando nelle ultime due gare Cangelosi è tornato in corsa al suo classico 4-3-3, la squadra, seppure a sprazzi, ha mostrato di saper ancora esprimere la qualità di gioco che l'ha portata a conquistare dodici risultati utili consecutivi. Quel filotto cominciò proprio nella gara d'andata contro il Brindisi a ottobrs. Al Fanuzzi finì 4-1 per i falchetti: segnarono Tavernelli, Carretta, Montalto e Proietti (Curcio non al meglio cominciò dalla panchina).

C'è un po' di nostalgia per quella squadra aggressiva, coraggiosa, tecnicamente entusiasmante che ormai si è persa da quasi due mesi. Si vedrà se il tecnico vorrà ripristinare il modulo con cui giocava quella Casertana. Si vedrà anche, ed è un altro nodo che stuzzica grande curiosità, se, perdurando l'assenza di Montalto, Cangelosi deciderà di affidarsi a un centravanti di ruolo come Rovaglia o se invece sceglierà di ruotare ancora in quella posizione di campo gli attaccanti titolari Curcio, Tavernelli e Carretta: anche quest'ultimo esperimento raramente ha dato i frutti sperati.

Di certo contro un Brindisi ultimo in classifica, con pochissime speranze di salvezza e reduce dal recente cambio in panchina che in settimana ha portato all'esonero di Roselli e al ritorno di Danucci, il tecnico della promozione in C dei pugliesi e di questo inizio stagione dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 a lui caro. Si vedrà se e in quale posizione giocheranno i casertani Trotta e Guida con questo schieramento tattico.

Iniziata la prevendita dei biglietti: al momento l'affluenza ai botteghini e alla vendita online non è certo frenetica. Salvo impennate tra oggi e domani il trend è quello delle ultime partite casalinghe: duemila spettatori o poco più. Finisce questa sera alle 19, invece, la prevendita riservata ai tifosi brindisini. Anche dalla Puglia sono attesi pochi spettatori.