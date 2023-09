La Casertana torna dalla trasferta di Potenza con un carico di rimpianti per una vittoria sfumata dopo un dominio durato per quasi l'intero arco della gara, ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi e che la strada intrapresa per fare bene in campionato è quella giusta. Un peccato, però, perché la compagine guidata da Cangelosi aveva dato l'impressione di poter gestire bene il vantaggio, poi forse un calo fisico momentaneo giunto proprio nella fascia di gara in cui è avvenuto il gol del pari lucano (nel finale), l'unica vera azione pericolosa di tutta la partita dei padroni di casa, ha rimescolato le carte. Tuttavia, nelle battute conclusive, la Casertana ha trovato comunque la forza di tornare in avanti alla ricerca del gol vittoria senza, però, adeguata fortuna. La strada intrapresa, come accennato, sembra essere quella giusta.

La squadra inizia a trovare con una certa costanza buone trame di gioco, segno che l'intesa tra i reparti sta crescendo. Cangelosi contro il Potenza già dal fischio d'inizio ha riproposto quel 3-5-2 visto all'opera nei secondi 45' di gioco del match di Latina e i risultati sembrano essere confortanti, appunto, in tema di qualità del gioco espresso. Forse, manca un pizzico di cattiveria in più sotto porta, quel cinismo al momento di finalizzare l'azione offensiva che avrebbe consentito alla Casertana di mettere in ghiaccio la partita di domenica evitando, così, l'assalto del Potenza teso alla ricerca del pari. Ma anche quello verrà. Neanche il tempo di rimuginare sul pari in terra lucana che per la Casertana è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Domani sera (ore 20,45) al "Pinto" è di scena il Monopoli per il recupero della prima giornata di campionato rinviata a seguito del ripescaggio del club rossoblù ufficializzato soltanto alla fine di agosto.

L'altro recupero, quello sul campo dell'Acr Messina, invece, è programmato, lo ricordiamo per l'11 ottobre. Quello con la compagine pugliese sarà il primo di due impegni consecutivi casalinghi poiché domenica (fischio d'inizio alle 14) sarà il Catania (partita ritenuta a rischio per l'ordine pubblico da parte dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive) a incrociare la strada della Casertana. Un en plein consentirebbe a Curcio e compagni di scalare diverse posizioni in classifica, anche se, come raccomanda Cangelosi, è più saggio concentrarsi su una partita per volta. Il Monopoli viene da una brutta battuta d'arresto rimediata sul campo dell'Avellino (4-0 a favore dei biancoverdi) ma ogni partita ha storia a sè. E già ieri con una seduta pomeridiana di allenamento è iniziata la preparazione in vista del match. L'attenzione è puntata soprattutto sulle condizioni di Carretta e Montalto. Il primo è stato costretto a saltare le ultime due gare per un infortunio alla schiena, ricordo di una ginocchiata rimediata nella parte iniziale del derby con il Benevento, mentre Montalto non ha mai messo piede in campo per pregressi problemi all'adduttore. Entrambi hanno continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato, anche se nella parte finale dell'allenamento hanno partecipato alla parte tattica. Difficile ipotizzare un loro impiego per domani, certamente saranno valutati dopo la seduta di rifinitura in programma questo pomeriggio.

Possibile, piuttosto, una loro convocazione più che altro per fare gruppo. Chi, invece, sembra già essere in condizione è Calapai, cioè l'ultimo acquisto in ordine di tempo. L'ex terzino destro di Catania e Crotone ha giocato uno spezzone di gara a Potenza dimostrando di essere già in una discreta condizione. La Casertana, poi, è in attesa che il centrale Aya recuperi dalla doppia operazione al ginocchio destro cui si è sottoposto nei mesi scorsi. Riguardo l'undici iniziale del match di domani, non è facile fare una previsione. Cangelosi anche nello scorso campionato di serie D spesso confermava buona parte della formazione del turno precedente. La cosa si è riconfermata anche in questo avvio di campionato. Da capire se il tecnico palermitano riproponga il 3-5-2 di Potenza, oppure ritorni al 4-3-3, modulo sempre adottato prima. Di certo è che contro il Monopoli ormai tutti si aspettano il primo squillo che darebbe ulteriore entusiasmo a un ambiente comunque carico per il bel gioco espresso finora dai rossoblù.