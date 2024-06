Nuovo direttore sportivo della Casertana: spunta l'ipotesi Domenico Roma. Il dirigente ha fatto molto bene al Messina in questa stagione e risponde all'identikit ideale di D'Agostino. 47 anni, lontano dal get set del calcio professionistico per gran parte della sua carriera che ha costruito a suon di buoni risultati in serie D con Lavello (tre stagioni consecutive) e prima ancora con la Vigor Lamezia, potrebbe essere lui l'uomo individuato dal presidente della Casertana per sostituire Degli Esposti.

APPROFONDIMENTI Benevento, Andreolli verso l'addio: firma con il Padova Avellino: arriva la conferma di Pazienza in panchina Salernitana, nuovo ds: Petrachi di nuovo in pole

Soprattutto in questo campionato, il ds Roma si è fatto notare per l'exploit centrato nei professionisti alla guida tecnica del Messina: budget di poco sopra al milione di euro e 45 punti conquistati in campionato, grazie anche ad un girone di ritorno sfavillante. In panchina a Messina con lui ha lavorato Giacomo Modica, zemaniano convinto come mister Cangelosi della Casertana. Sembrava fatta per il rinnovo di entrambi con i peloritani, ma ieri la situazione è cambiata con voci insistenti di addio che hanno riguardato sia Roma che l'allenatore Modica.

IL MERCATO

aveva in calendario una serie di incontri tra lunedì e mercoledì che si sono regolarmente tenuti. Poi, più nulla, nessuna voce: sintomo che forse la decisione è presa e che l'annuncio è maturo. Al vaglio della proprietà del club anche la posizione diche attende paziente dopo l'incontro avvenuto giovedì della scorsa settimana nel giorno dell'inatteso addio di. Il tecnico palermitano, in quella sede, ha discusso conalcuni punti critici dell'annata appena trascorsa e i due si sono lasciati con una solida stretta di mano e la promessa di risentirsi a breve. Massimo silenzio sia da, che dalla sede diin attesa di comunicazioni che dovrebbero comunque arrivare a breve. E potrebbero riguardare anche la compagine dirigenziale che il presidente sta pensando di arricchire con figure nuove ma non alternative a quelle già a disposizione.

Nel frattempo il mercato è in stand-by quando mancano soltanto due settimane e qualche giorno all'inizio della finestra estiva utile per le trattative. Di fretta non ce n'è, i contratti dei calciatori resteranno validi fino al 30 giugno e molti di quelli che si pensa di confermare (tra questi Calapai, Paglino, Toscano ed altri) sono già vincolati per la prossima stagione. Allo stesso tempo però, sta arrivando il momento di cominciare a mettere i puntini sulle classiche “i” e di far sapere ai calciatori quali intenzioni abbia il club rossoblU per la prossima stagione. Anche perché le sirene del mercato estivo suonano forti e potrebbero affascinare qualcuno che la Casertana magari vorrebbe trattenere. Nessuna nuova anche sulla sede del prossimo ritiro di preparazione anche se la Casertana dovrebbe confermare, come negli anni scorsi, la scelta di Roccaraso. Serve ancora qualche giorno di pazienza, poi se ne saprà di più.

IL SETTORE GIOVANILE

Nel frattempo prosegue l'attività del settore giovanile. La squadraha partecipato al primo memorial “Tobia” ed è stata sconfitta in finale dal(2-1). La bella manifestazione calcistica è stata organizzataaldiin memoria dell'ex allenatore della, tra le altre, che di recente è venuto a mancare. Da lunedì, poi, sul prato in sintetico del “”, prenderà il via il, stage calcistico riservato ai giovani nati dalal. Sarà un'occasione utile per visionare talenti provenienti dal territorio casertano e dintorni che potranno tornare utili a rinforzare le schiere della linea verde rossoblu. Per quella data, lo sperano i tifosi, laavrà uned insieme al nuovo dirigente,avrà deciso se confermare(come al momento sembra) o se invece, affidare la squadra del futuro ad un altro tecnico. Su quest'ultimo fronte misterresta alla finestra, il ritorno a Caserta dopo tre stagioni lo ha sempre stuzzicato, ma il ripescaggio del Milan Under 23 inC, ormai certo dopo l'esclusione dell', potrebbe portare il tecnico dellaverso la sponda rossonera in terza serie.