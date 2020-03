Nuovo stadio Pinto: la conferenza dei servizi esprimerà parere favorevole, ma bisogna aspettare il 18 marzo. La Soprintendenza di Caserta e Benevento ha infatti richiesto documentazione integrativa del progetto: una relazione storico-archeologica che attesti l'epoca di costruzione delle tribune del Pinto.

Un documento necessario per procedura che il Comune provvederà ad inoltrare nei prossimi giorni. Piccolo intoppo burocratico che non cancella i sorrisi fiduciosi di coloro che hanno partecipato all'incontro di ieri a Palazzo Castropignano. Alcuni degli enti interpellati, studiato il progetto, hanno espresso una serie di osservazioni non tali, però, da impedire l'espressione del parere favorevole. E a giudicare dalle calorose strette di mano tra Antonio Ciuffarella (il titolare dell'Aurora immobiliare che insieme alla Casertana propone il progetto) e i rappresentanti del Comune e degli altri Enti coinvolti, l'impressione è che il 18 marzo arriverà il definitivo si. Rassicurata la Provincia, ieri rappresentata dal Consigliere Mario Russo, che vede conservata la funzionalità degli al Palazzetto dello sport attraverso la realizzazione di una nuova strada alle spalle dell'attuale Curva Nord.

Qualche perplessità l'hanno espressa anche i militari della Brigata Garibaldi (l'interno della caserma confinante con lo Stadio non dovrà essere visibile dagli spalti) e l'Asl (circa gli accessi all'impianto). Dettagli tecnici che, da quanto è trapelato, sono risultati facilmente risolvibili. Il progetto presentato dalla Casertana, dunque, pare abbia superato a pieni voti l'esame. Anche l'intoppo sorto con la Soprintendenza non desta preoccupazioni: le strutture più antiche dello stadio, infatti, risalgono agli anni '60 e non sembrano avere particolare pregio storico architettonico. D'altronde non più tardi di sei mesi fa, in occasione dell'Universiade veniva demolito il settore curva sud, tra i più antichi manufatti esistenti al Pinto. Depositata la relazione sul tema e risolto l'intoppo burocratico sorto ieri, il progetto riceverà l'ok della conferenza dei servizi. Dopo toccherà alla politica casertana (prima in Giunta e poi in Consiglio comunale) esprimersi circa la pubblica utilità dell'opera ma la maggioranza sul tema è coesa. Insomma, il sogno nuovo stadio continua mentre la squadra, ieri, ha iniziato la preparazione della prossima partita in programma domenica sul campo dell'ostico Monopoli.

A riposo quelli che hanno giocato e vinto sabato contro la Cavese, al campo di allenamento non c'erano neanche gli infortunati. Zito, reduce da una distorsione alla caviglia si è limitato ala fisioterapia mentre Santoro e Laaribi, a riposo precauzionale per problemi muscolari si sottoporranno nelle prossime ore ad esami strumentali.

Al lavoro, ma senza pallone, il capitano Rainone vittima contro la Vibonese di una nuova frattura al setto nasale. Da oggi torna al lavoro tutto il gruppo, compreso Cavallini che ha ripreso a correre dopo un lungo stop. A Monopoli mancherà Castaldo per squalifica e probabilmente a sostituirlo sarà il nuovo acquisto Corado che aspetta ancora l'esordio da titolare.

