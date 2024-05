Scattano oggi i playoff con la Casertana, già ammessa al secondo turno dei gironi, alla finestra in attesa di conoscere la propria sfidante. La prossima avversaria della compagine rossoblu sarà la peggior classificata tra le vincenti del primo turno che vede in programma i confronti Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Audace Cerignola-Giugliano. Partita secca che in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari vedrà passare il turno la squadra meglio classificatasi alla fine della stagione regolare. Niente supplementari e rigori. I pronostici danno favorite le squadre che giocano davanti al proprio pubblico e in tal caso potrebbe essere il Cerignola il prossimo sfidante della Casertana, anche se è chiaro che i playoff rappresentano un campionato a parte in cui il pronostico può essere facilmente sovvertito.

Intanto, prosegue la marcia di avvicinamento della squadra in vista dell'impegno playoff di sabato. Dopo la giornata di riposo concessa domenica da Cangelosi, ieri Curcio e compagni si sono sottoposti a una seduta pomeridiana di allenamento, programma che seguirà con sedute singole fino alla partita di sabato. Dal match con il Sorrento che ha chiuso il girone di ritorno al primo impegno dei playoff saranno passate due settimane, per cui il lavoro che lo staff tecnico sta facendo è quello di centellinare gli sforzi in modo tale che la squadra arrivi a questa post season nella migliore condizione possibile. Sta di fatto che all'allenamento di ieri, così come quello di sabato, hanno continuato a svolgere lavoro differenziato le punte Tavernelli e Montalto.

Lavoro a parte anche per Proietti che non aveva terminato la partitella a ranghi misti svoltasi in metà rettangolo di gioco per un fastidio alla coscia. Notizie che, magari, fanno venire qualche brivido in considerazione dell'importanza che i giocatori in questione rivestono per l'economia del gioco della Casertana, in particolare di Montalto che nella parte finale della stagione regolare è assurto ad autentico protagonista e trascinatore della squadra a suon di reti e di prestazioni superlative. Arrivare ai playoff con la squadra al completo e in piena salute è un fattore importante perché se da un lato ci si augura che il cammino della squadra sia il più lungo possibile, dall'altro, proprio in una previsione del genere, sono previsti diversi incontri ravvicinati tra loro con recupero delle energie non certo facilitato.

Dallo spogliatoio, tuttavia, giungono segnali tendenti alla tranquillità per cui si prevede che in questi giorni Tavernelli, Montalto e Proietti riprendano a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo. Cosa che, invece, ha già fatto Anastasio, uno degli assenti di sabato. Il terzino sinistro si è regolarmente allenato con il gruppo del quale fa parte anche Fabbri, elemento sul quale si potrebbe fare affidamento nonostante il fatto che non disputa una partita da oltre sette mesi, cioè dal primo di ottobre, giorno del match casalingo contro il Catania nel quale rimediò la rottura del legamento crociato. Magari solo per pochi minuti, Fabbri rappresenterebbe comunque una valida alternativa ad Anastasio, in considerazione del fatto che l'altro terzino mancino, Nicoletti, si sta riprendendo dall'infortunio muscolare patito in occasione della gara casalinga contro il Cerignola. Ieri, infine, presso il Duomo di Caserta si sono tenuti i funerali di Antonio "Toto" Cuccaro, figlio dello storico presidente della Casertana Luigi e cugino di Enzo, il timoniere della seconda promozione in B. Per il club presenti il diesse Alessandro Degli Esposti e l'addetto stampa Peppe Frondella.