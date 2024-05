Tra qualche ora, al massimo nella mattinata di domani, la Casertana conoscerà il proprio futuro nei playoff. Oggi pomeriggio, infatti, con inizio previsto per le 14.30, si discuterà innanzi ai giudici del Collegio di Garanzia del Coni il ricorso presentato dal Taranto avverso la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative. I due primi gradi di giudizio hanno dato torno al club ionico che continua a non darsi per vinto ricorrendo all'ultimo grado della giustizia sportiva. Dopo ci sarebbe il Tar del Lazio.

Mancato pagamento entro il termine del 18 dicembre scorso sia dei versamenti Inps che delle ritenute Irpef relative al bimestre le inadempienze nello specifico oggetto della sanzione inflitta sia dal Tribunale Federale che dalla Corte d'Appello Federale. Ci sarebbe, in verità, anche il mancato pagamento della rata di ottobre relativa al piano di recupero Inps che, però, non è oggetto di trattazione ma che potrebbe riflettersi negativamente in futuro per lo stesso Taranto. Il club ionico per voce del suo legale, l'avvocato Eduardo Chiacchio, noto per aver difeso i diritti di tante società campane tra cui la stessa Casertana, punta almeno alla restituzione di due punti (accorpamento in un'unica sanzione) che gli consentirebbe, in caso di accoglimento della richiesta, di superare sia la Casertana che il Benevento, attestandosi al terzo posto e facendo scalare di una posizione le due squadre.

Per la Casertana la conseguenza sarebbe ritrovarsi in quinta posizione, costretta a disputare la post season già dal primo turno contro il Latina. La compagine rossoblu, in quanto migliore quarta dei tre raggruppamenti del torneo di serie C, oltre a scendere in campo direttamente nel secondo turno dei gironi, nella successiva fase nazionale, in caso di superamento del turno, giocherebbe la gara di ritorno in casa. E in caso di parità nel computo delle due gare andrebbe avanti essendosi classificata meglio nella stagione regolare. Insomma, una matassa che nella sua fase iniziale potrà essere sbrogliata soltanto dopo che i giudici del Coni si esprimeranno sul ricorso tarantino. Nell'ambiente non si fanno previsioni, anche per una certa dose di scaramanzia, ma le motivazioni della Corte d'appello sembrano essere solide poiché le due inadempienze sarebbero state commesse verso due soggetti diversi (Inps e Stato) e, pertanto, non unificabili in un'unica sanzione.

La preparazione

Nel frattempo, prosegue la preparazione della squadra che ieri ha sostenuto una seduta mattutina di allenamento. Tutti a disposizione del tecnico Cangelosi,Il terzino sinistro, giunto nella sessione invernale delle calcio mercato, sta recuperando dall'infortunio muscolare rimediato in occasione del match casalingo contro l'Audace Cerignola del 7 marzo e continua a seguire un programma di lavoro personalizzato. La squadra è carica e pronta a scendere in campo per dire la sua in questi playoff.Anche il mondo delle scommesse è al lavoro per questa post season al termine della quale si conoscerà la quarta squadra che disputerà il prossimo campionato di serie B. I bookmakers danno favorite alla pari Avellino e Padova, entrambe quotate a 4, seguite nell'ordine dalla Torres (6) e Benevento, quest'ultimo quotato a 7,5. Più tiepidi gli allibratori nei confronti della Casertana, quotata 25 volte la posta giocata unitamente alla Triestina. Fanalini di coda Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento, Pontedera, Rimini, Giugliano e Latina, tutte quotate a 100.