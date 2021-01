Rientrata l’emergenza Covid la Casertana è pronta alla sfida di domani contro il Catania. “Abbiamo ancora fuori Castaldo, Bordin, Fedato, Varesanovic, Dekic oltre a Buschiazzo squalificato – esordisce mister Guidi nella conferenza stampa pre gara – però i problemi che abbiamo affrontato ultimamente, la sfida contro la Viterbese disputata in nove, ci hanno dato grande forza morale, siamo pronti a ripartire con grandi motivazioni”. Subito pronti i nuovi innesti Turchetta e Del Grosso: “Cresciamo in termini di caratteristiche – ha commentato l’allenatore – e poi ci hanno portato una ventata di entusiasmo ed esperienza che ci darà certamente una grossa mano”. Per via del focolaio di Coronavirus la Casertana non ha svolto il richiamo di preparazione invernale: “Vero, ma non credo che avremo problemi sul lungo periodo. Il problema è di condizione limitatamente ad alcuni calciatori che hanno perso anche quattro chili. Però – conclude Guidi – anche nelle difficoltà dovremo essere bravi a dare il massimo”.

