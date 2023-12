Casertana-Foggia 2-1: falchetti al terzo posto

La Casertana supera il Foggia con una prestazione stellare e si insedia solitaria al terzo posto. È l'ottavo risultato utile consecutivo per i falchetti. I rossoblu sono stati perfetti per l'intero arco della gara con qualche piccola sofferenza nel finale per il ritorno del Foggia. Tre punti meritatissimi con un Tavernelli strepitoso al quale è mancato solo il gol. Priva di Soprano, Carretta e dello squalificato Casoli con Damian a partire dalla panchina, Casertana in campo con la formazione annunciata con Curcio tornato titolare dopo due gare di assenza. Esordio dal primo minuto di Matese, finora poco impiegato.

Casertana subito aggressiva contro il palleggio del Foggia.

La prima occasione della gara è per il sinistro di Montalto la cui potente conclusione da posizione defilata scheggia l'incrocio dei pali. Poco dopo è Anastasio a costruirsi personalmente una buona occasione seminando un paio di avversari ma una volta entrato in area spreca a lato di destro, non il suo piede preferito. Destro che, invece, è nelle corde di Tavernelli che, servito da Montalto, trova l'opposizione di Nobile favorito anche da una deviazione. Ci prova, poi, Montalto direttamente da calcio di punizione ma il sinistro del "tagliagole" è impreciso.

L'appuntamento con il gol per l'attaccante rossoblu, tuttavia, è rinviato solo di qualche minuto. Al 27' azione insistita della Casertana con palla che giunge al limite dell'area a Tavernelli, conclusione respinta corta da Nobile e per Montalto, ben appostato nei pressi, è un gioco da ragazzi ribadire in rete.

Dopo qualche istante di gioco fermo a causa delle intemperanze dei tifosi foggiani autori di lanci di fumogeni e bombe carta (ma i controlli?), la Casertana riprende a macinare gioco e al 38' giunge il raddoppio con Curcio che non lascia scampo a Nobile con un preciso sinistro dal limite dell'area di rigore.

Ex Foggia, Curcio al momento del gol non gioisce. Prima del riposo travolgente azione di rimessa di un indemoniato Tavernelli, ma il sinistro dell'esterno rossoblu si spegne sull'esterno della rete. Durante l'intervallo, purtroppo la tensione sugli spalti aumenta a dismisura con le opposte tifoserie che sfiorano il contatto. Dopo circa quaranta minuti di attesa le squadre tornano in campo e la partita, fortunatamente, può riprendere. La ripresa si apre con il Foggia subito in avanti e Venturi è davvero bravo ad opporsi in uscita a Frigerio da pochi passi.

La Casertana, però, torna ad essere padrona del campo con fraseggi deliziosi e con un Tavernelli che prosegue la prestazione sulla falsariga della prima frazione di gioco facendo letteralmente ammattire la difesa ospite.

Dopo una buona azione del foggiano Schenetti, Casertana vicinissima al tris con una doppia conclusione in sequenza di Tavernelli e Calapai con Nobile che si oppone con due ottimi interventi. Nel finale Schenetti, indubbiamente il migliore dei suoi, accorcia le distanze anche se poi il Foggia resta in dieci per l'espulsione di Riccardi per somma di ammonizioni. Per il Foggia non c'è più tempo e la Casertana può festeggiare.