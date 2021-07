Casertana, c'è la fideiussione: pronto il ricorso per la serie C

La fideiussione è arrivata. La Casertana presenterà entro stasera il ricorso per l'ammissione in serie C, dopo che la Covisoc aveva bocciato la domanda di iscrizione presentata il 28 giugno scorso perché incompleta proprio della fideiussione.

Da discutere anche alcuni elementi dei criteri infrastrutturali ma sul punto il legale del club, l'avvocato Chiacchio è sereno. Vicine allo zero, invece, le speranze di accoglimento del ricorso nella parte relativa alla ritardata presentazione della fideiussione. Giovedì la decisione del Consiglio di Stato.