Casertana: sirene di mercato per Montalto. La Reggina ci riprova e questa volta potrebbe riuscirci. Non è un segreto che l'estate scorsa Degli Esposti intercettò il bomber di Erice praticamente mentre era già in viaggio per la Calabria. Poi, favorito anche dai cambiamenti societari in seno al club amaranto, l'ormai ex diesse riuscì ad assicurarlo a mister Cangelosi praticamente sulla sirena della proroga di calcio mercato di cui la Casertana usufruì per via del ripescaggio.

La Reggina ci ha riprovato anche quest'inverno ma Montalto e il club rossoblu non ne hanno voluto sapere. In ballo c'era addirittura la promozione diretta in B (a gennaio i falchetti, vincendo contro il Messina, si sarebbero portati a meno 3 dalla Juve Stabia) e il centravanti voleva continuare a sognare insieme ai suoi compagni. Questa volta, però, le strade potrebbero dividersi. La Casertana, al momento, non ha un diesse e D'Agostino medita di ringiovanire la rosa. Montalto ha compiuto 36 anni ad aprile e pur avendo confermato a suon di gol (12 tra campionato e playoff) e prestazioni di essere ancora uno degli attaccanti più forti della C, è stato anche colpito da qualche problema fisico che gli ha impedito di stare in campo con continuità.

Alla fine ha giocato soltanto poco più del 50 per cento dei minuti totali disputati dalla Casertana e per un giocatore come lui che è fondamentale sotto il profilo tecnico ma anche e soprattutto sotto quello caratteriale, sono davvero pochi. A Reggio Calabria Montalto ci ha già giocato, anche in B ed è rimasto affezionato alla maglia granata. Non è una questione di soldi, il bomber in questa stagione più di una volta ha dimostrato che per lui vengono prima le motivazioni e neppure è una questione di categoria (la Reggina gioca in D).

Pare che la Casertana abbia in animo di ringiovanire la rosa. Con Curcio (34 anni) che il 30 giugno tornerà al Catanzaro (era in prestito) i falchetti rischiano di perdere i due attaccanti più prolifici della scorsa stagione. Sono però sotto contratto gli esterni Carretta e Tavernelli e quindi l'attacco non sarebbe tutto da rifare. Problemi che saranno sottoposti, unitamente ai programmi societari, al nuovo diesse che D'Agostino dovrà scegliere dopo l'addio inatteso di Degli Esposti. Oggi potrebbero emergere i primi nomi della rosa che il presidente sta sfogliando. Il patron si è preso qualche giorno di riflessione dopo aver appreso soltanto giovedì che Degli Esposti aveva deciso di lasciare la Casertana.

In giornata ha in programma degli appuntamenti da cui, probabilmente, verrà fuori il nuovo dirigente. Massimo riserbo sui nomi al vaglio della società. All'ordine del giorno anche l'apertura del cantiere del Pinto. È in programma entro la fine del mese ha annunciato D'Agostino. Via ai lavori, dunque, non oltre 20 giorni a partire da oggi anche se l'impressione è che, una volta allestita l'area di lavoro e messo in sicurezza il cantiere che sorgerà in curva Nord, un'accelerata decisa alle opere ci sarà dopo l'estate.

In questa settimana, o al massimo la prossima, D'Agostino potrebbe convocare una conferenza stampa per indicare i piani futuri e presentare il diesse. Il capitolo panchina sembra ormai chiuso e Cangelosi va verso la riconferma. Giovedì scorso a Caianello le spiegazioni del mister palermitano sembrano aver convinto il presidente a continuare il rapporto. Anche quel rinnovo, però, sarà formalizzato solo dopo la scelta del direttore sportivo che, ovviamente, dovrà condividere la scelta di Cangelosi.