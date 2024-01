Un pareggio, quello di sabato con il Latina, che ha lasciato l'amaro in bocca. La Casertana contava di tornare alla vittoria per dare un calcio alla mini crisi di risultati rappresentata dalle due sconfitte rimediate con Messina e Benevento. Invece, un buon Latina è riuscito a trovare il guizzo per annullare la prima rete stagionale dei rossoblu su calcio da fermo con quella poderosa conclusione da lunga gittata di Anastasio. In casa rossoblu, tuttavia, non si fanno drammi, almeno per la prestazione.

«La squadra ha creato tanto dice il diesse Alessandro Degli Esposti ma è mancata la capacità di chiuderla, di consolidare il vantaggio. Ma al di là del risultato, frutto magari di qualche leggerezza da parte nostra, credo che la squadra sia tornata a quei livelli cui ci aveva abituato nelle partite precedenti, quelle che ci hanno permesso di risalire la china. Da questo punto di vista, quindi, non sono deluso».

Battendo il Latina, la Casertana avrebbe potuto riconquistare il terzo posto guadagnando punti sia sul Picerno che su Benevento e Taranto con quest'ultime che ieri hanno pareggiato (2-2) nello scontro diretto in Puglia. In attesa del risultato dell'Avellino nel derby di stasera con il Sorrento dell'ex Maiuri, la Casertana vede ora salire a nove il distacco dalla capolista Juve Stabia, vittoriosa sabato sul campo del Potenza, sabato avversario della Casertana in campionato. Ma a questo punto alla Casertana più che alla vetta conviene pensare a rafforzare la propria presenza in zona playoff.

«Dobbiamo affrontare le partite con spensieratezza continua Degli Esposti perché da qui in avanti abbiamo la possibilità, sia per capacità che per posizione di classifica, di giocare sempre per vincere. Alla fine, poi, tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati. Capisco i tifosi che vogliono sapere quali sono gli obiettivi, i punti da cui ripartire. Lavoriamo settimana per settimana in considerazione del fatto che adesso abbiamo una rosa che per qualità e per numero ci consente di essere protagonisti su ogni campo. I risultati, poi, dipendono da tanti fattori».

Alla Casertana contro il Latina è mancata la finalizzazione per concretizzare le diverse occasioni da rete e situazioni di pericolo create. Cangelosi nel post partita di sabato ha detto che ciò non è dovuto all'assenza di Montalto o comunque di un attaccante di tali caratteristiche. A ogni buon conto, il club resta vigile sul mercato, anche se c'è una condizione essenziale. «Dobbiamo prima fare delle uscite puntualizza il diesse perché siamo giunti al punto massimo di giocatori in lista. Sicuramente abbiamo un difensore centrale in esubero, per cui cercheremo di trovare una sistemazione diversa a chi sta giocando meno in modo da liberare un posto e permetterci di pensare di trovare qualcosa che ci sarebbe d'aiuto. Perché comprare tanto per farlo non avrebbe senso. Il mercato negli ultimi giorni offre sempre qualcosa di imprevedibile. Di fatto, non siamo obbligati a comprare per cui lo faremo soltanto se dovesse presentarsi un'occasione tale da migliorare ulteriormente l'organico attuale».

Oggi, intanto, ripresa degli allenamenti in vista del match casalingo in programma sabato al "Pinto" contro il Potenza. Da verificare le condizioni di Celiento, sempre alle prese con l'infortunio al piede che non gli ha consentito di scendere in campo in queste prime quattro giornate del girone di ritorno. Da verificare anche le condizioni di Proietti, rimasto negli spogliatoi nell'intervallo del confronto con il Latina per un problema fisico. Contro il Potenza mancherà Anastasio, in odore di squalifica per raggiunto limite di ammonizioni, l'ultima rimediata sabato dalla panchina per proteste. In preallarme, quindi, Nicoletti, uno dei tre acquisti invernali.